Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“O bize yollarımızı dosdoğru gösterdiği halde, bize ne oluyor ki Ona tevekkül etmeyelim?”

İbrahim Suresi: 12

HADİS:

...Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden öyle adamlar Kur’ân okuyacaklar ki, okudukları Kur’ân gırtlaklarını geçmeyecek.

Camiü’s-Sağir, No: 2374