22 Haziran 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“O bize yollarımızı dosdoğru gösterdiği halde, bize ne oluyor ki Ona tevekkül etmeyelim?”
İbrahim Suresi: 12
HADİS:
...Öyle bir zaman gelecek ki, ümmetimden öyle adamlar Kur’ân okuyacaklar ki, okudukları Kur’ân gırtlaklarını geçmeyecek.
Camiü’s-Sağir, No: 2374
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