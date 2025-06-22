ABD, İran’a saldırdı: 3 nükleer tesise hava saldırısı oldu - Netanyahu, Trump'a teşekkür etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu.

“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.​​​​​​​

Trump: "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi"

ABD Başkanı Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Trump, İran'ın üç ayrı nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi." dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak." diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz." şeklinde konuştu.

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

"Tanrı'yı ​​sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada da "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik herhangi bir misillemesi, bu gece tanık olunanlardan çok daha büyük bir güçle karşılanacaktır." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Tahran'a İran'da rejim değişikliği istemediğini ilettiği belirtildi

ABD, İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti.

Amerikan CBS News'in ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İran'daki üç nükleer tesisi vurmasının ardından Tahran'a diplomatik bir mesaj ileterek, bu saldırıların tamamen kendileri tarafından gerçekleştirildiğini ve rejim değişikliği yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

CBS News, daha önce de ABD yönetimindeki birçok kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak, Başkan Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürme planına karşı çıktığını aktarmıştı.

Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine saldırdıklarını duyuran ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Başbakan Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu.

"ABD saldırısı, İsrail ile tam koordinasyon içinde yürütüldü"

Başbakan Binyamin Netanyahu, daha sonra, İbranice yayınladığı videolu mesajında da ABD saldırısının İsrail ordusuyla "tam koordinasyon” içinde yürütüldüğünü söyledi.

İran'a saldırının hemen ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın kendisini, İsrail ordusunu ve halkını tebrik ettiğini belirtti.

Netanyahu, Trump'ı "İsrail'in harika bir dostu" olarak niteledi.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesi kullanıldı

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

Fox News sunucusu Sean Hannnity, canlı yayınlanan programında, ABD Başkanı Donald Trump'la az önce telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.

Daha önce İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiğinin dile getirildiğini hatırlatan Hannity, ancak ABD Başkanı ile yaptığı konuşmada 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığını öğrendiğini belirtti.

Hannity, "Diğer iki büyük İran nükleer tesisi olan Natanz ve İsfahan, yaklaşık 645 kilometre uzaktaki Amerikan denizaltıları tarafından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail savaş uçaklarının da ABD’nin İran'daki saldırılarına katıldığı iddia edildi

İsrail’e ait B-2 tipi 6 savaş uçağının ABD’nin İran'da üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara iştirak ettiği öne sürüldü.

İsrail’in Kanal 14 Televizyonu’nun haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya 6 adet B-2 bombardıman uçağının katıldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının zamanlamasını bildirdiğini belirten yetkili, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını, ülkenin nükleer programına vurulmuş “öldürücü bir darbe” olarak tanımladı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

İran, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti

İran, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını bildirdi.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

İran: ABD, uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın nükleer tesislerine saldırdı

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislere saldırısına karşı kınama açıklaması yapmayan UAEA'ya tepki gösterilen açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylem ne yazık ki UAEA'nın kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun orman kanunlarına dayalı bu kaosu kınaması ve İran'ın meşru haklarını elde etmesi konusunda destek vermesini bekliyoruz. Büyük İran ulusuna, bu milli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz." denildi.

İranlı yetkili: Fordo'da nükleer sızıntı yok

İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

İran: ABD'nin uluslararası hukuka aykırı saldırısına uğrayan nükleer tesislerde sızıntı yok

İran, ABD'nin saldırısına uğrayan nükleer tesislerde yapılan incelemelerde sızıntı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezinden yapılan açıklamada, ABD'nin İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise uluslararası hukuka aykırı saldırısının ardından nükleer sızıntı ihtimaline karşı tesislerin çevresinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonunda tesislerde radyoaktif sızıntının olmadığının anlaşıldığına işaret edilerek, "Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Termal uydular, ABD'nin bombaladığı İran nükleer tesislerinde ısı artışları tespit etti

Termal uydular, ABD'nin bu sabah saatlerinde bombaladığı nükleer tesisler üzerinde ısı artışları tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) termal uyduların verilerini derlediği LANCE/FIRMS enformasyon sistemi, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların ardından bu tesislerin üzerinde ısı artışları meydana geldiğini tespit etti.

Termal uydular, saldırıların olduğu saatlerde, Kum şehrinin 30 kilometre kuzeyindeki Fordo nükleer tesisi ile Tahran'ın 220 kilometre güneydoğusundaki Natanz ve 350 kilometre güneydoğusundaki İsfahan nükleer tesislerindeki ısı artışlarını kayda geçirdi.

Yer ve atmosfer gözlem uydularının termal ölçüm enstrümanları, yangınların, sanayi aktivitesinin ve diğer faktörlerin yol açtığı ısı artışlarını tespit edebiliyor. İran'da söz konusu bölgelerde tespit edilen ısı artışlarına bombaların yol açtığı tahmin edilirken, nükleer serpintiden kaynaklanan bir ısınma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

UAEA, Fordo dahil İran'daki nükleer tesislerde radyasyon seviyesinin artmadığını bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

İsrailli yetkili, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda hasar tespiti için erken olduğunu söyledi

İsrailli bir yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara ilişkin hasar tespiti için "henüz çok erken" olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan ve ismi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırılara yönelik, "Hasar değerlendirmesi için henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Yetkili, "şafak vakti" sonrası hava unsurlarının, nükleer tesislere yönelik hasarı saptayabilecek değerlendirmeleri yapacağını aktardı.

ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalara gidildiği duyuruldu

ABD Başkanı Trump'ın İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz’la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

İsrail, İran'a 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla birlikte ülke genelinde benzer kısıtlamalar getirme kararı almıştı.

Söz konusu kısıtlamalar 5 gün sonra gevşetilmişti.

İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmasının ardından ilave tedbir olarak alındığı bildirildi.

BM: "ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyuyoruz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

⁠⁠ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının bir yıl önce "tatbikatta" denendiği iddiası

ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediği iddia edildi.

ABC News haberine göre, İran'daki nükleer tesislere yönelik Amerikan saldırısının detaylarına aşina olan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in bu geceki saldırıyı "yaklaşık bir yıl önce askeri bir tatbikatla denediğini" ileri sürdü.

Askeri tatbikatı "benzeri görülmemiş bir şey" şeklinde niteleyen İsrailli yetkili, "İlk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırı amaçlı bir savaş oyunu niteliğindeydi." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, bu geceki saldırının ilk olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde planlandığını belirterek, "Ama bir yıl önce bunun şimdi olacağını düşünmemiştik." ifadesine yer verdi.

Şili, Küba, Venezuela ve Kolombiya'dan, İran’ın nükleer tesislerine saldıran ABD'ye tepki

Şili, Küba, Venezuela ve Kolombiya, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı.

Nükleer enerji santrallerine saldırının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Boric, "Şili, ABD tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyor. Uluslararası insancıl hukuka saygıyı her durumda savunacağız. Güce sahip olmak, onu insanlık olarak kendimize koyduğumuz kuralları ihlal ederek kullanma yetkisi vermez, ABD bile olsanız. Barış talep ediyoruz ve barışa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de X'ten ABD'ye tepki göstererek, Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanmasını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Canel, "Saldırganlık, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte ve insanlığı geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak bir krize sürüklüyor." açıklamasında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının, BM Şartı’nı, uluslararası hukuku ve devletlerin egemenliğine ilişkin temel ilkeleri "açık ve yasa dışı" biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsan hayatı ve bölgenin çevresel dengesi açısından ciddi riskler taşıyan nükleer tesislerin bombalanması, küresel istikrarı tehdit eden ve öngörülemez sonuçlara yol açabilecek son derece sorumsuz bir tırmanmadır. Bu durum, uluslararası barışa yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Venezuela'nın, İran halkıyla "dayanışma" içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, ABD ordusu tarafından, İsrail Devletinin talebi üzerine, İran İslam Cumhuriyeti’ndeki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere yönelik gerçekleştirilen bombardımanı kesin ve kararlı bir biçimde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki son gelişmelerin "derin" endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, taraflara müzakere çağrısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya, özellikle BM Şartı'nda yer alan temel ilkelere aykırı olduğu ve uluslararası barış ile istikrarı tehlikeye attığı durumlarda tek taraflı güç kullanımını reddetmektedir. Ayrıca, nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin, küresel güvenliğin temel bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının ancak barışçıl çözüm yollarıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz."

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.