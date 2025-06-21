Camisiz minareden ezan sesi eksik olmuyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde zemin çökmesi dolayısıyla 8 yıl önce yıkılan caminin tek kalan minaresi, görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin İkisu Mahallesi'nin Saraylar Caddesi'ndeki İkisu Mahallesi Merkez Cami ve minaresi, zemin kayması nedeniyle 1970'li yılların sonunda yıkıldı. Aynı bölgede 140 metrekarelik alanda 1980'li yılların başında cami, 1990'da ise minaresi inşa edildi. İbadethanenin cami kısmı, zemin kayması dolayısıyla 2017'de tekrar yıkıldı. İkisu Mahallesi Yeni Merkez Camii'nin minaresinden okunan ezan, camisiz kalan minaredeki hoparlörden de duyuluyor. Eski camide 10 yıl önce başladığı görevini yeni camide sürdüren İmam Hatip Asim Can, camisiz kalan minarenin mahallenin sembolü haline geldiğini belirterek, "Yabancıların, 'Minare olup da camisi olmayan' gibi adres tarif ettiklerine şahit oluyoruz" dedi. AA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.