"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

ABD medyası: B-2 gizli bombardıman uçakları Guam Adası'na doğru hareket etti - Pentagon, hareketliliği doğruladı

21 Haziran 2025, Cumartesi 22:00
ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

Fox News'un haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz cevap vermedi.

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.

Pentagon hareketliliği doğrularken herhangi bir saldırı emri olmadığını belirtti

Wall Street Journal gazetesine konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı.

Pentagon yetkilisi bununla birlikte bir "B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili" herhangi bir emir verilmediğini belirtti.

Yetkili, söz konusu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunu diplomatik olarak çözme çabaları bağlamında "İran'a baskı yapmaya yardımcı olabileceğini" ifade etti.

Pentagon ise B-2'lerle ilgili detaylı bilgiler için Beyaz Saray'ı adres gösterdi.

AA

Okunma Sayısı: 374
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladı

    Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

    'Ukrayna topraklarında 695 bin Rus askeri var'

    "Dünya, seni görüyor Netanyahu!"

    Husiler, ABD'yi tehdit etti: İran'a saldırırsan Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

    Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

    Brezilya'da sıcak hava balonu hızla yere düştü: 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Sakarya sahilinde bulundu

    ABD medyası: B-2 gizli bombardıman uçakları Guam Adası'na doğru hareket etti - Pentagon, hareketliliği doğruladı

    AB: İsrail, uluslararası hukuku "çok kez" ihlal etti

    1,5 milyon çocuk eğitimden koparıldı

    Camisiz minareden ezan sesi eksik olmuyor

    Aşırı yoksul 700 milyon insan çatışma ortamlarında yaşıyor

    İtalya: NATO'nun artık var olma nedeni kalmadı

    ABD Temsilcisi ''yanlışlıkla'' doğruyu söyledi

    İstanbul'da yeniden görüldü

    Kiracı "kira bedeli" yazmadığında endişe etmesin

    Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: 2 işçi öldü

    "Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
    Genel

    "Dünya, seni görüyor Netanyahu!"
    Genel

    Husiler, ABD'yi tehdit etti: İran'a saldırırsan Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
    Genel

    'Ukrayna topraklarında 695 bin Rus askeri var'
    Genel

    Borrell: AB, İsrail'in uluslararası insani hukuka uymadığına artık inanmaya başladı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.