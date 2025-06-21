Sakarya sahilinde bulundu

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi. Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi. AA

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