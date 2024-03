Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail ile ticaretin kesilmesi için açıklama yaptı.

Filistin ile Dayanışma Flatformu Üyesi Basri Özgür, “Siyasi iktidarı en azından İsrail’e yardım etmemeye gücünün yeteceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ticareti kesmeyenlerin yerel seçimlerde propaganda yaparken Gazze’yi dillerine dolamalarının utanç verici bir ahlaksızlık olduğunu vurguluyoruz. Bizler 10 Mart’ta 30 ayrı şehirde bu çağrımızı dile getirmiştik. Bugün de meydanlardayız. Her gün daha da kalabalıklaşarak daha fazla şehirde mücadelemizi büyütüyoruz. Dünyanın her yerinde onurlu, özgür insanlar olarak emperyalizmin koruması altındaki Siyonist saldırıları püskürtmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Gazze’nin her yerine kesintisiz ve yeterli insanı yardım ulaştırılması sağlanmalıdır. Gazze halkı göz göre göre açlıktan ölmeye terk edilmemeli” dedi.

Eskişehir - Anka