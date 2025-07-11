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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Kartalkaya'daki otel yangınında yakınları vefat edenler: "Artık yeter"

11 Temmuz 2025, Cuma 11:00
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından açıklama yaptı.

Aileler, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda dün görülen duruşmada, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sırasında taraflar arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama yapmak üzere duruşma salonu girişi noktasında toplandı.

 

Yangında vefat eden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yüce mahkemenin adaletine güvendiklerini söyledi.

 

Kotan, 170 gündür sevdiklerine hasret aileler olarak "artık yeter" dediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Dört gündür, 21 Ocak'ta bize yaşatılan organize kötülüğün organize savunmasına maruz kalıyoruz. Dört gündür sanıkların sorgusundan tek duyduğumuz 'bilmiyorum', 'hatırlamıyorum', 'duymadım', 'görmedim', 'sorumlu değilim'. Sadece bununla da kalınmıyor. Sanık vekillerinin, sanık yakınlarının tahriklerine maruz kalıyoruz.

Gözlerimizin içine baka baka karıncayı bile incitmeyen bir aile olduklarını söylüyorlar. Dün heyet başkanı, bir sanık vekilini 'müştekileri tahrik etmeyin' diye uyarmak zorunda kaldı. Bu tahrike sadece müştekiler de maruz bırakılmıyor. Sanık müdafileri tarafından vekillerimizin sorularına sistematik şekilde müdahale ediliyor."

"Buradayız, merhametsiz yüreklere rağmen dimdik ayaktayız"

Kotan, dünkü duruşmada yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in acısının hiçe sayıldığını ve sözünün kesildiğini dile getirerek, "Bir sanığın yakını müştekilere hakaret etme cesaretini gösterebiliyor. Bununla da kalmayıp güvenliği sağlamakla görev yapan kolluk güçlerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalışıyor. Aynı sanık yakını, ilk günden bu yana bizleri de tahrik etmek için her yolu deniyor." diye konuştu.

Acılarına saygı duyulmasını istediklerini belirten Kotan, "Tek talebimiz adil ve şeffaf yargılama süreciyle tüm sorumluların hesap vermesi ve cezalandırılması. Buradan öyle emsal bir karar çıksın ki artık herkes attığı imzanın sorumluluğunu bilsin. Bu emsal karar, sadece biz aileler için değil, tüm Türkiye'nin güvenli geleceği için önem taşımaktadır. Buradayız, merhametsiz yüreklere rağmen dimdik ayaktayız. Canlarımızın anısına bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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