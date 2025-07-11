"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

UNRWA: İsrail’in "insani yardım kenti" planı "insanlık'' ilkesine bir hakarettir!

11 Temmuz 2025, Cuma 01:59
UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin enkazı üzerine inşa etmeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planladığı sözde "insani yardım kenti"nin "insanlıkla hiçbir ilgisinin olmadığını" belirtti.

Axios: ABD, İsrail'in "Gazze'yi işgal planı''na karşı çıktı
İsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyor

 

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin enkazı üzerine inşa etmeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planladığı sözde "insani yardım kenti"nin "insanlıkla hiçbir ilgisinin olmadığını" belirtti.

UNRWA Dış İlişkiler Direktörü Tamara Alrifai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yere "insani şehir" adının verilmesinin "insanlık ilkesine bir hakaret" olduğunu belirterek "bunda hiçbir insani yön olmadığını, bu (sözde) şehrin insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmadığını" dile getirdi.

Alrifai, İsrail güçlerinin sıkı denetimi altında tutmak için Gazze’de ilk aşamada 600 bin Filistinlinin, ardından da tüm nüfusun (2 milyon 114 bin) dar bir alana sıkıştırılmasının, "daha önce dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak bilinen Gazze’yi, dünyanın en kalabalık ve en sıkı denetlenen açık hava hapishanesine dönüştüreceğini" vurguladı.

İsrail'in söz konusu planını kınayan Alrifai, bunun "Mısır sınırında Filistinliler için devasa, aşırı kalabalık kampların kurulmasına yol açacağı" konusunda uyardı.

Alrifai, "Bu büyük ölçekli zorunlu göçe sessiz kalıp suç ortaklığı yapamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkes sağlansa bile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini kontrol altında tutmak istediklerini belirterek Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi amacıyla bölgede sözde bir “insani yardım kenti” kurulması için orduya plan hazırlama talimatı verdiğini söylemişti.

Katz, sözde "insani yardım kenti"ne girenlerin tekrar çıkamayacağını da belirtmişti.

Bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Katz, Filistinlilerin bölgeye girdikten sonra ayrılmasına izin verilmeyeceğini söyleyerek tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu alana getirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'e karşı milyonların sesi olan BM Raportörü Albanese, Nobel Barış Ödülü için tavsiye edildi

    Trump, Rusya-Ukrayna konusunda hayal kırıklığı yaşıyor

    UNRWA: İsrail’in "insani yardım kenti" planı "insanlık'' ilkesine bir hakarettir!

    Abdurrahman Tutdere de görevden uzaklaştırıldı

    Axios: ABD, İsrail'in "Gazze'yi işgal planı''na karşı çıktı

    Lesotho'da işsizlik sebebiyle ''ulusal afet hali'' ilan etti

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

    Sağlık Bakanlığı’ndan aşırı sıcak uyarısı

    Çorlu’da adalet tecelli etmedi: ''Ailelerin yüreği hala kanıyor”

    İspanya, Netanyahu’yu gıyabında yargılayacak

    Ekran karartmaya büyük tepki: ''Geleceğimizi karartıyorlar!''

    Yavaş: Haysiyet ve şerefimizle oynamayın

    Gerçeklerin üstü örtülmesin - Demokrasilerde çözüm yeri meclistir

    ABD-Texas'taki sel felaketinde ölü sayısı 119'a yükseldi - Afetle ilgili tartışmalar büyüyor

    Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakacak

    Yolsuzluktan suçlu bulunan aşırı sağcı Le Pen'in geçici tedbir talebi reddedildi

    Trump, 7 yeni ülkeye daha tarife oranlarını açıkladı: "Yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir"

    İsrail’e karşı tutumu ABD'yi rahatsız etti - BM Özel Raportörü Albanese, ABD'nin yaptırım listesine alındı

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail'e karşı milyonların sesi olan BM Raportörü Albanese, Nobel Barış Ödülü için tavsiye edildi
    Genel

    UNRWA: İsrail’in "insani yardım kenti" planı "insanlık'' ilkesine bir hakarettir!
    Genel

    Trump, Rusya-Ukrayna konusunda hayal kırıklığı yaşıyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.