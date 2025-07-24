"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Bir Adam Vardı, Secdeye Eğilerek Başladı

Ersin ACAR
24 Temmuz 2025, Perşembe
Kalabalıklar bağırıyordu.

 

Silahlar susmuştu ama öfke konuşuyordu.

Koca bir ülkenin geleceği, bitmemiş bir cümlenin içinde sallanıyordu.

Ve o, meclisin tam ortasında ayağa kalktı.

“Siz şeriat ve din namına geldiniz. Peki neden namaz kılmıyorsunuz?”

O an, herkes sustu.

Belki anlamadılar.

Belki anlamak istemediler.

Belki de bir adamın savaşın ortasında secdeden bahsetmesi, onlara gereksiz geldi.

---

Bugün hâlâ o sorunun yankısı var kulaklarımızda.

Ama biz başka şeyler soruyoruz.

Hangi partiden?

Nereden mezun?

LinkedIn profili var mı?

Namaz kılıyor mu?

Bu soruyu artık sormuyoruz.

Çünkü cevabından korkuyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bazıları kılıyor, sonra kalkıp başkasının hakkını yiyor.

Kılıyor, sonra başkasının gözünden yaş siliyor gibi yapıp cebine taş koyuyor.

Secde ile sahtekârlık aynı bedende nasıl yan yana durur?

İşte asıl soru bu.

---

Belki de biz yanlış yerden bakıyoruz.

Namazı bir ritüel sanıyoruz.

Oysa o adam – evet Said Nursî – bize şunu hatırlatmaya çalışıyordu:

Namaz, insanın kendi içine attığı ilk dürüst bakıştır.

İnsanı secdeye eğdiremeyen bir düşünce, onu asla dikleştiremez.

Boynunu Allah’a bükmeyen biri, gün gelir kula da eğilir.

---

Bugün bir grup insanla bir araya gelsen…

Yarın bir şeyler inşa etmeye kalksan…

Ve ilk gün şöyle desen:

“Arkadaşlar, önce namaz kılsak.”

Sana gülerler.

Alay ederler.

Belki "bu çağda hâlâ mı?" derler.

Ama bilmezler ki çağlar çöker, ahlak çökünce.

Ve ahlak, inançtan doğar. İnanç, secdeden.

---

Said Nursî bunu gördü.

Bir milletin imanını kaybederse, karakterini de kaybedeceğini fark etti.

Bu yüzden elini masaya vurmadı.

Birilerini tehdit etmedi.

Yalnızca sordu:

“Namaz kılmıyorsunuz… Neden?”

---

Bazen bir medeniyet, bir adamın sorduğu tek bir sorudan inşa edilir.

Ve bazen bir çöküş, o sorunun artık kimse tarafından sorulmamasıyla başlar.

Plus: Bu yazı yapay zeka destekli hazırlanmıştı

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malatya-Akçadağ'daki trafik kazasında 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Bakan Yumaklı: Eskişehir'deki orman yangınında 10 kişi şehit oldu

    'AB'nin İsrail'e yaptırım kararı al(a)maması "hayal kırıklığı" - 'AB'nin itibarı ve 27 ülkenin birliği risk altında'

    42 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü

    "Bugün harekete geçilmezse yarın Gazze'de kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir"

    ABD, UNESCO'dan yeniden ayrılıyor

    AB: Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez halde; bu durum artık sona ermeli!

    Jean-Luc Melenchon: Netanyahu'nun rejimi bir suç örgütü ve yalnızca bundan ibaret!

    Almanya, Türkiye'nin savaş uçağı satın alma talebini onayladı

    LGS tercih dönemi yarın sona erecek

    AKOM İstanbul'u uyardı

    Bursa'da trafik kazası: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Filistin’den imdat çığlığı

    Adaletli olmak ömrü uzatır

    Maaşların alım gücü eridi

    Bediüzzaman meşrutiyeti şeriat namına alkışladı - “Hürriyetin ilânı” olarak bilinen 2. Meşrutiyet’in yıl dönümü

    İsraillileri taşıyan kruvaziyerin yolcu indirmesine izin vermediler

    "Savaş hedeflerine" çok yakın olduklarını iddia etti

    Halil Uslu kabri başında dualarla yâd edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Eskişehir’e sevk - Üstadın Hayatı-3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.