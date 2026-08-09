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Zamanın Sırrını Okumak: "Yeni Asya AI" ile Geleceği Bugünden Tefekkür Etmek (1)

Ersin ACAR
09 Ağustos 2026, Pazar
Zaman, durdurulması imkansız bir nehir gibi akıp giderken, hakikat yolcularının önüne her daim tek bir hakikati serer: Çağın ruhunu doğru okuyanlar, hakikatin sedasını yarınlara taşır ve istikbalin kapılarını aralarlar.

Bizler, hakkı tebliğ etmek, nuranî hakikatleri muhtaç gönüllere ulaştırmak ve fırtınalı zamanların ortasında sarsılmaz bir nokta-i istinat olmak niyazındayız. Bugüne kadar ortaya konan fedakârlıklar, Haber Portalı’mız, Dijital Satış Platformumuz ve tetkik mekanizmalarımız şüphesiz çok kıymetli gayretlerin meyvesidir. Akademik kurulumuzun ihlâs ve doğruluk düsturlarıyla yürüttüğü titiz çalışmalar, neşriyatımızın ne derece köklü bir irfana dayandığını gösteriyor. Ancak hakikat sevdalılarına düşen, her zaman daha ötesini tefekkür etmek, çağın imkanlarını irfanın emrine vermektir.

Bugün dünya artık sadece interneti veya klasik yayın mecralarını değil; Yapay Zekayı (AI) ve akıllı algoritmaları konuşuyor. Peki, Risale-i Nur’un o elmas hakikatlerini bu yeni çağın idrakine sunmak için önümüzde nasıl ufuklar açılabilir?

Yapay Zeka: Şevk Veren Bir Tefekkür ve Arayış

Peki, nedir yapay zeka ve gönül dünyamızda, neşriyat ufkumuzda nasıl bir kapı aralayabilir? Büyüklerimizden, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kadar hepimizin heyecanla tefekkür edeceği bir vasıta olarak düşünebiliriz: Yapay zeka, hakikat davasını dünya sathına duyurmanın, arayan zihinlere ulaşmanın en birikimli, en hızlı ve tesirli imkanlarından biri olmaya adaydır.

Gelin, bu imkanın muhtemel tecellilerini birlikte tahayyül edelim:

• Genç Zihinler İçin Nuranî Bir Rehberlik: Risale-i Nur okuma tecrübemize omuz verecek bir "Yeni Asya Asistanı", bir gencimizin okurken durakladığı derin bir kavramı veya Osmanlıca bir kelimeyi, onun idrak seviyesine göre açıklayıp şerh edebilir; tefekkür dünyasına derinlik katabilir.

• Akademik Gayretler İçin Samimi Bir Omuz: Yayınlarımıza yön veren değerli yazılar, yapay zeka desteğiyle süzgeçten geçirilerek kaynak doğruluğu ve temel yayın ilkeleri açısından saniyeler içinde analiz edilebilir; böylece emektar kurulumuzun yükü hafifletilebilir.

• Yarım Asırlık Birikimin İhyası: 1969’dan bu yana biriken devasa gazete ve kitap müktesebatımız, dinamik bir hafızaya dönüşebilir. "Yeni Asya’nın adalet ve demokrasi yaklaşımı nedir?" diye soran bir araştırmacıya, elli yıllık birikim saniyeler içinde referanslı özetlerle sunulabilir.

• Tebliğde Yeni Bir Seda: Sitedeki derin ilmi ve sosyal analizler, yapay zeka eliyle akıllı özetlere dönüştürülebilir; görsel ve video üretim gücüyle YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi mecralarda hakikate müştak gençlerin ekranına birer tefekkür damlası olarak düşebilir.

Devamı Yarın

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  • Vakfeddin

    9.08.2026 16:59:36

    Harikalar asrındaki bu Rabbani nimetlerden mahrum kalmamak duasıyla...

  • İ. Seyda

    9.08.2026 15:17:17

    Teşekkür ediyoruz. "Yeni Asya AI" ile Geleceği Bugünden Tefekkür Etmek." Neler yapabileceğimiz konusunda ufuk açıyor.

  • Rehanur

    9.08.2026 13:55:04

    Geliştirilebilir ve filtre edilebilir teklifleriniz için tebrikler. Daima tedbir ve teenni şart elbet.

  • HÇeşitcioğlu

    9.08.2026 13:03:30

    YZ yapımları ile acilen; RNur hizmet tarihçesi - belgeli biyometrik; fizyonomik ve davranış özellikleri uyumlu- yapılmalı. -Özellik ve öncelik ise; 23 Mart 1960 sonrası RNur basın ve hizmet tarihçesi yapılmalı. Dev ansiklopedil ce kaynakların YZ ca taranıp/ sömürülüp çöpe atıldığı bu süreçte; RNur’la bağlantılı tüm yazılı kaynaklar belgeli şahitli ispatlı ; YZ yapımına dönüştürülmeli. Yoksa ; başkaları bunu çarpıtarak yapacak biz de; kağıt arkeolojisyle gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacağız. - 1960/ 1973 arası; 2 yatay / dikey hat üzerinden ( rahmetli ZGündüzalp BBerk / MKutlular) bir köprü gibi kurulabilir. ( bu hattın hülasası: Bediüzzaman’ ın Veziri ZGündüzalp Ağabey ve Bekir Berk Biyografisi adlı yazı dizilerinde (kritikli, tashihli tahlil ve terkipli..) yapılmıştır bakılabilir..,

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