"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bir Rehinelik Çağı: Sudan İçenler Güncesi

Ersin ACAR
23 Temmuz 2025, Çarşamba
“Bazıları uyarıdan sonra da içmeye devam etti… Oysa o su, susuzluğu değil, teslimiyeti büyütüyordu.”

Hiçbirimiz özgür değiliz.

Kiminin aklı rehin, kiminin sesi. Kimi fikrini, kimi korkusunu saklamaya çalışıyor; kimi de inkâr ederek hayatta kalmayı öğrenmiş. Fakat artık saklanacak bir yer yok. Çünkü yaşadığımız çağda saklanmak da bir lüks hâline geldi.

Bir rehinelik çağı bu.

Sadece insanlar değil, kelimeler de rehin. Cesaret mesela, gölgede. Adalet? Ya sessiz ya sürgünde. İktidarlar artık kelimelerin içini boşaltmakla yetinmiyor, onların yerini de değiştiriyor. Kimi zaman ihanete vefa, kimi zaman köleliğe sadakat diyorlar.

Ve toplum? Toplum bu çarpıtılmış aynaların karşısında kendini seyrediyor.

Herkes susuyor çünkü herkes biliyor:

Aklını açan, başına bela sarar.

Soran, sorgulayan, yanıt arayan herkes bir anda hedefe dönüşebilir. Bu yüzden kimse hakikati değil, huzuru istiyor.

Gerçekler acıtmaktan başka ne işe yarar ki?

Ama huzur sanılan şey, aslında sadece gürültüsüz bir teslimiyet.

Özgürlük denilen şeyin, sadece iktidarın hoşuna gitmeyen bir itirazdan ibaret olduğu bir düzende yaşıyoruz.

Ve biz bu düzende, içmeye devam ediyoruz.

Sudan.

Zehirli ama alışkanlık yapan bir sudan.

Düşünmemeye, anlamamaya, sorgulamamaya teşvik eden o suyu içtikçe, bir şey sanıyoruz kendimizi.

Oysa her yudum bizi biraz daha uzaklaştırıyor kendimizden.

Yine de karanlık böyle sonsuz sürmez.

Toplumlar bazen bir çığlıkla değil, bir çöküşle uyanır.

Felaket gelir, uyarı yerine geçer.

Ama felaketi çağırmanın da bir anlamı yok.

Çünkü o felaket, sahiden geldiğinde; ne bir köşe yazısı kalır, ne de bir cümle cesaret bulur kendine.

İşte bu yüzden hâlâ yazıyoruz.

Hâlâ kelimelere sığınıyoruz.

Belki bir kişi daha içmeden fark eder diye.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’den imdat çığlığı

    Adaletli olmak ömrü uzatır

    Maaşların alım gücü eridi

    Bediüzzaman meşrutiyeti şeriat namına alkışladı - “Hürriyetin ilânı” olarak bilinen 2. Meşrutiyet’in yıl dönümü

    İsraillileri taşıyan kruvaziyerin yolcu indirmesine izin vermediler

    "Savaş hedeflerine" çok yakın olduklarını iddia etti

    Sınırda üç hilalli uyuşturucu skandalı

    Barrack baklayı ağzından çıkardı: İsrail bölünmüş bir Suriye’yi tercih eder

    Kamuda tasarruf beklenirken araç harcamaları katlandı

    Mağduriyet üretilmesin

    Uluslararası basının Gazze'ye girişine izin verilmesini istedi

    LGS'de şaibe haberine soruşturma

    Sıcaklıkta zirve bekleniyor

    "Savaş karşıtı" olacağını vaadetse de 6 ay içinde yüzlerce saldırı düzenledi

    Haftada 4 gün çalışma sağlığı iyileştirip performansı arttırıyor

    Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

    Balkanlar da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    "Hava üstünlüğümüzü korumaya devam edeceğiz"

    Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki yangınlara müdahale devam ediyor

    Beyin çürümesi nedir? - Yeni Asya TV'nin yeni serisi Beyin Çürümesi yayında!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsraillileri taşıyan kruvaziyerin yolcu indirmesine izin vermediler
    Genel

    "Savaş hedeflerine" çok yakın olduklarını iddia etti
    Genel

    Bediüzzaman meşrutiyeti şeriat namına alkışladı - “Hürriyetin ilânı” olarak bilinen 2. Meşrutiyet’in yıl dönümü
    Genel

    Adaletli olmak ömrü uzatır
    Genel

    Maaşların alım gücü eridi
    Genel

    Mağduriyet üretilmesin
    Genel

    Kamuda tasarruf beklenirken araç harcamaları katlandı
    Genel

    Barrack baklayı ağzından çıkardı: İsrail bölünmüş bir Suriye’yi tercih eder
    Genel

    Sınırda üç hilalli uyuşturucu skandalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.