Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den AKP’ye geçti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkanvekili seçimi yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamanın üçüncü turunda, AKP’nin adayı olan Meclis Grup Başkanvekili Eray Karadeniz, 21 oy alarak başkanvekilliğine seçildi. CHP’nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kaldı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik’in başkanlığında belediye binasında düzenlenen oturumda, başkanvekilliği için yapılan seçim ilk iki turda sonuçlanmadı. Salt çoğunluğun sağlanamadığı ilk iki turun ardından üçüncü tur oylamada, en fazla oyu alan Karadeniz yeni başkanvekili oldu. AA

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