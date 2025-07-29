Kayalıklardan düşen jandarma uzman çavuş şehadete erdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, 26 yaşındaki Yıldırım'ın 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan babası Şadi ve annesi Adalet Yıldırım'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı. Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti. Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören yapıldı. Şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi buradan hava yoluyla Adana'ya uğurlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin başı sağ olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şırnak'ta icra edilen operasyon esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım için taziye mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. AA

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