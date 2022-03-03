Zeytinlikler için ölüm fermanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe, “Tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır” dedi.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik, meslek örgütleri ve uzmanlarca Türkiye’nin zeytinlik arazileri açısından “ölüm fermanı” olarak yorumlandı. Resmî Gazete’nin dünkü (1 Mart) sayısında yayımlanan değişiklik, hali hazırda tarım arazileri için tehdit olarak görülen maden sahalarına şimdi de zeytinlik arazilerine genişleme imkânı tanıyor. CHP ve TMMOB yönetmeliği yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Maden Yönetmeliği’nin “tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerini” düzenleyen maddesinde de “Türkiye’nin elektrik ihtiyacını karşılamak” gerekçesiyle değişiklik yapıldı. Buna göre, “yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda zeytinlik arazilerinde madenciliğe Bakanlıkça izin verilecek. Bu izin sürecinde, madencilik şirketince “faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi” yeterli olacak. Ancak bu, yetişip meyve vermesi onlarca yıl alan zeytinlikleri yok edecek.

“Zeytinliklerin idam fermanı”

“Altın Girdap” ve “Altın Ölüm” kitaplarıyla Türkiye’nin tarım arazilerinde maden ocakları açılmasını irdeleyen araştırmalara imza atan gazeteci-yazar İbrahim Gündüz, yapılan değişikliği, “Türkiye’deki zeytin alanları için idam fermanı gibi. Aslında olması mümkün olmayan bir yönetmelik. Anayasa’nın 44, 45 ve 166 maddelerine aykırı. 1939 tarihli kanuna aykırı. Yaklaşık on beş yıldır Türkiye’nin tüm alanları, dağları, yaylaları, köyleri, meraları madencilik denilen bir sistemle yağma ve talana açılmış durumda. Bu bir abartı değil, bu çok acıtan bir gerçek” dedi. Gündüz, “Bu yönetmelik ister istemez büyük bir tepki doğurdu. İnsanlar ayağa kalktı. Bununla ilgili dâvâ açılacak, ama ne yazık ki bu yönetmeliği çıkaranlar o dâvâ sürecine sonuçlanıncaya kadar yapacaklarını yapmak istiyorlar” yorumunda bulundu. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Gündüz, Karadeniz’de fındık ve çay bahçeleriyle ormanlara saldırı yapıldığını kaydetti. Gündüz, maden ocakları için “açık hava kimyasal fabrikaları” nitelendirmesiyle birlikte, Türkiye’de madencilik sektöründe adeta kuralsızlık hakimiyeti olduğunu ifade etti.

Akıl alır bir uygulama değil

Son yönetmelik değişikliğiyle Muğla’nın hedef alındığını söyleyen Gündüz, “Orada üç termik santral var. Yatağan Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri bunlar kömürle çalışıyor ve çevreye ağır tahribat vermiş durumda. Ormanlar, zeytin bahçeleri yok ediliyor, zehirleniyor. Bu bölgede kalmış, yangınlarla tahribata uğramış, hayatta kalabilmiş ormanları ve zeytinliklerimiz yok etmeye hayatı yok etmeye çalışıyoruz. Akıl alır bir uygulama değil” diye konuştu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı ve “Bu değişiklik tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır” dedi.

Haber Merkezi