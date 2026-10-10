"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Doğruyu yanlış yerde aramak

Harun SÖZLER
10 Ekim 2026, Cumartesi
Merak İslâm’dandır. Soru islâm’a çıkar. Cevap islâm’dadır. İster Budist olsun, ister Musevî, ister dinsiz; hakikati samimiyetle arayan insanın ulaşacağı yer, eninde sonunda İslâmiyet’tir. Çünkü cevap İslâm’dadır.

Bu kaçınılmaz gerçeğin önünde set çeken, belki de yolu uzatan önemli bir engel vardır: Kasıtlı veya kasıtsız yapılan kaynak ve delil kullanma hatası. Daha doğrusu, doğru kaynağı bırakıp yanlış yerde delil arama hatası.

Bazı insanlar sahih hadisleri bile kaynak kabul etmeyip “Kur’ân’da yazandan başka bir şey kabul etmeyiz” derken, bazıları da diğer semavî dinlerin, hatta başka dinlerin kitaplarından neredeyse hiç tereddüt etmeden İslâmî deliller getirebiliyor. 

Elbette uydurma hadislerin yayılmasına karşı dikkatli olmalıyız. Her hadisi araştırmak, sıhhatini sorgulamak zaten yapılması gerekendir. Fakat ortada uydurma hadisler var diye hadisleri bütünüyle yok saymak hezeyandır.

Bir yanlışın bulunması, doğrunun tamamını ortadan kaldırmaz. Sahi biz bu dini kimden öğreniyoruz? Kimden öğrenmemiz gerekir? Peygamber Efendimizden (asm) değil mi?

Kur’ân’dan ve onu bize açıklayan, yaşayan Peygamber Efendimizden (asm) öğreniyoruz. Öyle ki Resûl bize ne verdiyse onu almalı, neyi yasakladıysa ondan sakınmalıyız.¹ Çünkü o, din adına hevâsından konuşmaz.²

Hakikate giden yolda insanın nirengi noktası ve rehberi vahiydir. Aklın mücerret gözüyle görülen şeyler, vahyin ışığıyla netleşmezse insan hataya düşer.

Onun (asm) bize ulaşan sözlerini, fiillerini ve sünnetini araştırmak; sahihini sakiminden ayırmak gerekir. Hadis ilminin ortaya çıkmasının önemli sebeplerinden biri de zaten budur.

Peki ya diğer semavî kitaplar?

Kur’ân-ı Kerîm, önceki kitaplarda tahriften söz ederken, bugün elimizde bulunan metinleri Kur’ân’ı desteklemek için bağımsız ve kesin kaynaklar olarak nasıl gösterebiliriz?

Biz Tevrat’ın, Zebur’un ve İncil’in asıllarının Allah tarafından gönderildiğine inanırız. Mesele onların Allah tarafından gönderilmiş olması değildir. Mesele, bugün elimizde bulunan metinlerin ilk indirildiği hâliyle bütünüyle korunmuş olup olmadığıdır. Bir kitapta tek bir cümlenin bile değiştirildiği kesinleşmiş, fakat hangi cümlenin değiştirildiği bilinmiyorsa, o kitabın her cümlesini kesin ve bağlayıcı bir delil olarak kullanamazsınız.

Çünkü hangisinin değiştirildiğini yalnızca metnin kendisine bakarak kesinleştiremezsiniz. Bu durumda o metni, İslâm’ın üzerine kurulacağı bağımsız ve kesin bir referans hâline getiremezsiniz.

Kaldı ki Tevrat, Zebur ve İncil söz konusu olduğunda mesele birkaç cümlelik farklılıktan ibaret değildir. Bu metinlerin tarihî süreç içinde geçirdiği değişimler, farklı nüshaları ve aralarındaki farklılıklar, büyük ölçüde tahrif meselesini ortaya koymaktadır.³

O hâlde İslâm’ı, İslâm açısından güvenilirliği tartışmalı metinlerle doğrulamaya neden çalışalım?

Kur’ân, başka kitaplar gibi sadece bir ilim kitabı veya bir tarih kitabı değildir ki referansını dışarıdan alsın; Kur’ân, bütün ilimlerin ve hakikatlerin Asl-ı Esas’ıdır.

Her doğru söz kaynak değildir. Her kaynak delil değildir. Her delil de İslâm’a referans değildir.

Dipnotlar:

1- Haşr Suresi: 7.

2- Necm Suresi: 3-4.

3- Mektubat, 19. Mektup, 16. İşaret.

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

    Okullarda neler değişecek?

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz

    Tokluk sınırı nedir?

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre

    MSB’den Mekke İttifakı mesajı: “Anayasaya uygun ilerleyecek”

    Savaşa ara yaptırıma devam

    Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada ölü sayısı 5'e yükseldi

    Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim

    İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor

    Trump'tan İran açıklaması

    Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

    İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

    5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması

    OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan güvenlik denetimi çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim
    Genel

    İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre
    Genel

    Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
    Genel

    Okullarda neler değişecek?
    Genel

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL
    Genel

    Tokluk sınırı nedir?
    Genel

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    Genel

    Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz
    Genel

    Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.