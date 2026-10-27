Ruhun cinsiyeti var mıdır? - Tefekkür seansları-1

Bir dostumun sorduğu bu soru dikkatimi öyle çekti ki cevabını hemen araştırmak yerine üzerinde tefekkür etmeyi tercih ettim.

Biz insanı çoğu zaman gördüğümüz bedenle tanıyor, ona kadın veya erkek diyoruz. Hatta soyuyla, doğduğu memleketle tanımlıyoruz. Acep libas mı asıldır, içindeki mi, yoksa ikisi birlikte bir bütün müdür?

İlk zihnimde beliren şey yaratılış oldu. Hz. Âdem’in (as) önce bedeni yaratılmış, ardından kendisine ruh üflenmişti.¹ Hz. Âdem’in (as) erkek olarak yaratıldığını biliyoruz. Buradan hareketle, cinsiyetinin ruh üflenmeden önce belirlendiği düşünülebilir. Peki, bu durum ruhun da cinsiyetli olduğunu gösterir mi, yoksa cinsiyet yalnızca bedenin bir özelliği midir?

Bir de anne karnındaki oluşumu düşündüm. Bu konuda farklı rivayet ve yorumlar olsa da genellikle ruhun kırkıncı günde bebeğe üflendiği anlatılır. Biyoloji ise bebeğin genetik cinsiyetinin, anne ve babadan gelen kromozomlarla oluşumun ilk aşamasında belirlendiğini ortaya koyuyor. Öyleyse ruh, cinsiyeti daha yaratılışın ilk aşamasında belirlenmiş bir bedene üflendiğinde kendisi cinsiyetsiz midir? Yoksa ruh da aynı cinsiyeti taşır mı?

Bir başka soru da rüyalarımızdan doğuyor. İnsan rüyasında kendisini erkek veya kadın olarak görebiliyor. Peki, rüyadaki bu görünüş ruhun cinsiyeti hakkında bize bir şey söyler mi? Ruh mu bedene uyum sağlıyor, yoksa zihnimiz kendisini yine bildiği beden üzerinden mi tasavvur ediyor? Beden, ruhun mahiyetine işaret midir?

Ve burada bir başka tefekkür kapısı aralanıyor. Eğer ruh öz, beden ise bir libas ise cinsiyet, güzellik, soy ve ırk gibi özellikler ruha değil, bedene ait olabilir mi? Risale-i Nur’da ruhun mahiyeti ve bedenle münasebeti üzerine okuduğum bahisler de bana bunları düşündürüyor.²

Kadın veya erkek; Türk, Afrikalı veya Japon; Laz, Çerkes veya Yörük... Bütün bu farklılıklar bedeni özellikler ise insanları birbirinden üstün kılan nedir? Kur’ân, üstünlüğün soyda ve görünüşte değil, takvada olduğunu bildiriyor.³ Öyleyse insanın değerini bedeni farklılıklarda aramak doğru olmadığı gibi, bu farklılıklar üstünlük bakımından da belirleyici değildir. Peki, bizi birbirimizden ayıran bu özellikler ruhumuzun mahiyetinde de var mıdır? Yoksa başlangıç noktasında her ruhun tamamen eşit olduğu anlamına gelir mi?

Son olarak Allah’ın insana ruhundan üflemesi meselesi geliyor aklıma.⁴ Allah’ın (cc) cinsiyetten münezzeh olması, insan ruhunun da cinsiyetsiz olduğunu düşündürebilir mi? Elbette bu ifade, Allah’ın zatından bir parçanın insana geçtiği anlamına gelmez. Fakat ruhun mahiyetini düşünürken insanın zihni ister istemez bu soruya yöneliyor.

Ruhun cinsiyetine dair farklı görüşler bulunsa da meseleyi kesin biçimde açıklığa kavuşturan güvenilir bir kaynağa ulaşabilmiş değilim. Beden gözümüzün önünde; ruh ise mahiyetiyle hâlâ bir sır perdesinin ardında.

Tefekkür Seansları’nın amacı, sorulara kesin cevaplar bulmaktan ziyade birlikte düşünmek ve tefekkür etmektir. Bu vesileyle sizin de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı isterim. Bu düşünce yolculuğumuz zaman içinde yeni konularla devam edecek inşallah.

Dipnotlar:

1- Hicr Suresi: 29.

2- Bkz. Sözler, 29. Söz, 2. Maksat, 1. Esas, 1. Menba.

3- Hucurât Suresi: 13.

4- Hicr Suresi: 29.