2. gençlik şûrâmız

Geçtiğimiz haftasonu, ilki geçen Mart’ta İzmit’te yapılan gençlik şûrâlarımızın ikincisi için Antalya’da idik.

UMEK, Risale-i Nur Enstitüsü, REM, YUHİB ortak organizasyonuyla Türkiye’nin farklı illerinden 40 civarında üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerimizle bir araya geldik.

Ağırlıklı olarak dijital yayıncılık, yurt dışı hizmetler ve sosyal faaliyetler başlıkları altında fikir ve tekliflerin görüşüldüğü şûrâda gençlerin hizmetlerimize sahiplik şuur ve şevkini bir defa daha müşahede ettik.

Gayet hür ve demokratik bir ortamda çok orijinal ve dikkate değer görüş ve teklifler dile getirildi ve etraflıca müzakere edildi.

Mart şûrâsında, “Çok güzel şeyler konuştuk, ama önemli olan bunların mümkün olan en kısa zamanda uygulanması ve hayata geçirilmesi” temennisi dile getirilmişti.

Aynı dilek daha kuvvetli vurgularla ikinci şûrâda yine tekrarlandı ve tahakkuku noktasında büyük önem taşıyan bir karar alındı.

Tekliflerin projeye dönüştürülmesi ve hayata geçirilmesi için, süreçlerin takipçisi olacak heyetler kuruldu. Bu önemli adım, bu çalışmaların daha da hızlanmasına ve iyi sonuçlar alınmasına vesile olacak inşaallah.

Bu hususta son derece önem arz eden bir husus da, bilhassa devam etmekte olan gazete, dergi, kitap yayınlarımızla ilgili hazırlık çalışmalarında işleyişe fiilen dahil olunması ve işin bir ucundan tutulmaya başlanması.

Bunun için gençlerin işin bu cihetine de katılmaları, müsait vakitlerini ve tatillerini bu çalışmalarda değerlendirme irade ve kararlarını bize iletmeleri; bizim de evvelce yaptığımız gazetecilik seminerleri ve “staj” benzeri çalışmaları tekrar organize etmemiz lâzım.

Aynı ortamda yüz yüze çalışmalar ve bire bir muhatabiyetler, işin gereğiyle ilgili temel eğitimlerin verilmesi ve tecrübe birikimlerinin aktarılması açısından bir mecburiyet.

Sağlam bir temel inşa edilip ahenkli bir ortak çalışma zemini olgunlaştırıldıktan sonra, farklı mahallerde de olunsa online sistemler üzerinden devam edilebilir ve edilmeli.

Temennimiz, şûrâda bu konuların gündeme gelmesinin, ilk fırsatta hayata geçirilmelerine de vesile olması. Emeği geçen, katkıda bulunan ve katılan herkese çok teşekkürler.

Antalyalı ev sahiplerimize de.