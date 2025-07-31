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31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Anadilde eğitim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Temmuz 2025, Perşembe
Asırlarca İslâm kardeşliği ortak paydasında iç içe yaşadığımız Kürtleri dışlayarak, itip kakarak, ezerek ihdas edilen “Kürt meselesi”nin ortaya çıkmasında, Kürtçeyi aşağılayan ve Kürtçe konuşmayı suç sayan politikaların da çok büyük payı ve vebali var.

Nitekim Bediüzzaman, devrin zalimlerine hitaben kaleme aldığı ve “İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak, ‘Tuh o asrın gayretsiz adamlarına’ denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır” ifadeleriyle başladığı tarihî bir belge niteliğindeki yazısında, “milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini unutturma” politikalarını da son derece keskin ve sert bir dille eleştiriyor. (Mektubat, s. 730.) 

Oysa anadili, insan hayatında son derece önemli ve vazgeçilmez bir yere sahip. Anadili için, “Tabiî olduğundan, elfaz (lâfızlar) davet etmeksizin zihne geliyor. Alışveriş yalnız mana ile kaldığından, zihin çatallaşmaz” diyen Said Nursî, anadiliyle verilen eğitim ve kültürün taşa işlenmiş nakış gibi baki kalacağını ve millî lisanın nakşıyla görünen bir şeyin, içeriği ne olursa olsun, insanlara sıcak geleceğini ifade ederek bunu söylüyor. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 165.) 

Bu sebeple, gerek şarktaki medrese projesini anlatmak için İstanbul’a gelip padişaha iletmeye çalıştığı dilekçede, gerekse bilâhare gazetelerde yayınlanan makalelerinde, Kürt çocuklarına eğitim verilirken anadillerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ısrarla vurguluyor. 

Meselâ 2 Aralık 1908 tarihli Şark ve Kürdistan gazetesinde çıkan “Kürtler yine muhtaçtır” başlıklı makalesinde, medeniyet âleminde ve terakki ve müsabaka asrında, bölgenin de kalkınma yarışına ayak uydurabilmesi için hükümetin himmetiyle kasaba ve köylerde mektepler açılmasına teşekkür ettikten sonra şöyle diyor: 

“Bundan yalnız lisan-ı Türkîye aşina etfal (Türkçe bilen çocuklar) istifade ediyor.” 

Türkçe bilmeyen Kürt çocuklarının ise, mekteplerde görev yapan öğretmenlerin Kürtçeyi bilmemeleri sebebiyle mektep fenlerinden mahrum kaldığını ve gelişmelerinin kaynağı olarak yalnızca medrese ilimlerini gördüklerini belirtiyor. 

Ve bu durumun, sonuç olarak, vahşeti, keşmekeşi ve Kürtlerin geri kalmışlığını istismar eden Batının tahriklerini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

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  • Ömer

    31.7.2025 11:52:15

    Nitekim Bediüzzaman, devrin zalimlerine hitaben kaleme aldığı ve “İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak, ‘Tuh o asrın gayretsiz adamlarına’ denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır” ifadeleriyle başladığı tarihî bir belge niteliğindeki yazısında, “milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini unutturma” politikalarını da son derece keskin ve sert bir dille eleştiriyor. (Mektubat, s. 730.). Yeni Asya yayınlarından çıkan,KAZIM GÜLEÇYÜZ imzalı, ÇAĞIN AFETİ TÖRERE SAİD NURSİ’ DEN ÇÖZÜMLER kitabı tam zamanı bir an önce yeni baskıları olmalı istifadeye medar olsun. Kaleminize sağlık tebrikler 👏👏👏🌅

  • azra güngören

    31.7.2025 10:37:59

    hayırlı günler kazım bey. sizin şahsınızda yeni asya camiasını selamlıyorum. 35 yıldır yeni asya gazatesini takip ediyorum. üniversite yıllarında kısa süre yeni asya dershanesinde kaldım sonra özel gerekçelerle eve çıktım. o günlerin tadı damağımda kaldı. o günden sonra nur derslerine gidemedim ama gazeteyi takip etmeye çalıştım. son yıllarda yeni asya gazetesi çevresinde ihlas ve uhuvvete münasip olmayan haberler alıyoruz ve çok üzülüyoruz. devlet bile PKK'yı, terörüstleri, hırsızlarıi uyuşturucu satıcılarını ve bunun gibi adi suçluları affederken yeni asya camiası arasındaki sorunları duyunca üzülüyoruz. geçmişte gazetenizde yazan bir çok yazar artık yazmıyor. üstadın ifadesiyle sizlerin hizmetinize ihtiyaç yok. tesanüdünüze ihtiyaç var. bu gazetede hükümeti de muhalefeti de sevenlerde olacak. herkese hitap edecek yazılar da olmalı.

  • müslüm b

    31.7.2025 10:36:27

    bu günkü yazınızı okudum eğitimde bir den fazla dilin kullanılması türkiyeyi böler ve parçalar.abd ,ingiltere vb. eğitim dili tek...

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