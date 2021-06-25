Kapatma davası ve ara seçim

HDP için “kapatılması talebi”yle hazırlanan iddianame, “eksikleri tamamlanıp düzeltilerek” AYM’ye tekrar gönderildi ve bu defa kabul edildi. Ama tedbiren partinin banka hesaplarına da el konulması talebi reddedildi.

Böylece süreç başlamış oldu. Muhtemel kararlar ya kapatma veya hazine yardımından tamamen ya da kısmen yoksun bırakma.

Neticeyi hep birlikte göreceğiz.

Bu son gelişmeyi değerlendiren HDP yönetimi “sine-i millet”e yine yanaşmamış. Oysa AKP eski milletvekili Emin Şirin’in, muhalefetin tamamına yönelik olarak seslendirdiği “kısmî sine-i millet”i gündeme almalıydı.

HDP kapatma davasına karşı hukuk mücadelesi vermekten söz ediyor; ama bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmek için önce kendi içinden kaynaklanan handikapları, sonra mevcut ortam ve şartlardaki olumsuzlukları aşması gerekiyor. Ve bu da son derece zor.

Hukuksuz bir tutukluluk sonrası geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ayhan Bilgen’in de dikkat çektiği HDP kaynaklı iç handikaplar başlı başına bir problem. Bilhassa derin adreslerin parti içindeki elleri, her türlü provokasyon için tetikte beklemeye devam ediyor.

Bunun da etkisiyle oluşan imaj sorunu ve kitlelere kendisini anlatamama problemi ortadayken, keza yargının nasıl bir baskı altında olduğu da gözler önündeyken HDP’nin kendisini dar bir alana hapsetmesi tuhaf.

Oysa halihazırda Mecliste 55 vekile sahip olan parti, kısmî sine-i millet yolunu işleterek bu vekillerden 13’ünü istifa ettirip ara seçim alternatifini gündeme getirse çok daha isabetli ve sonuç alıcı bir tercih yapmış olur.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu 13 istifa ile Mecliste boşalan sandalye sayısı 30’a çıkar ve bu durum Anayasanın 78. maddesi gereğince ara seçimi zorunlu hale getirir.

Ara seçim de, erken seçim taleplerini reddetmeyi inatla sürdüren iktidar blokunun bu direnişini kırıp, ülkedeki siyasî atmosferi değiştirmenin etkili bir aracına dönüşebilir.

Tekrar ifade edelim ki, iktidar politikalarının ve tek adam rejiminin her alanda yol açtığı kronik tıkanıklıkları aşmanın demokrasi içindeki yolu ve yöntemi erken seçim ve şu tabloda iktidar buna yanaşmadığına göre bu alternatifi işletmenin tek yolu da ara seçim.

Bizden bir defa daha söylemesi.