Korona KHK düzenini de yıktı

Koronavirüs paniğinin iyice tırmandığı bir aşamada sosyal medyaya akseden bir haber çok ilginç ve manidardı.

Doktorasını koronavirüs üzerine yapan ve konunun detaylarına en çok vâkıf olan uzmanlardan Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, dört sene önce başlayan malûm furyada KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden biriydi.

Virüs tehdidini bertaraf etme arayış ve çabaları devam ederken Ulaşlı’nın bu konudaki birikimini paylaşıp hizmete sunmak istediğini bildiren mesajları gündeme geldi.

Virüse karşı aşı geliştirmek için ülkemizde gerek bilimsel, gerek teknik altyapının mevcut olduğunu belirterek “Yeter ki fırsat verilsin” diyen Ulaşlı’nın çağrısı mâkes buldu.

Sağlık Bakanından davet aldı.

İnşaallah bu görüşmelerden olumlu bir netice çıkar ve hem Ulaşlı’nın birikimi değerlendirilmiş, hem de virüse karşı verilen mücadele kısa sürede başarıya ulaşmış olur.

Hadise, hukuksuz KHK ihraçlarıyla ne kadar ağır, vahim ve ölümcül yanlışlara imza atılabildiğinin son derece tipik bir örneği.

Bunun başka ibretli örnekleri de oldu.

Yine KHK ile ihraç edildikten sonra askere alınan ve vatanî görevlerini yaparken terör saldırısında şehit düşenler de bunlardan.

Kimbilir, KHK mağdurları içinde bilinen veya bilinmeyen, çok önemli hizmetler yapabilecekken önleri kesilerek aileleriyle beraber perişan edilen daha kimler var?

Koronavirüs musibeti, Saray iktidarı tarafından hâlâ savunulan KHK musibetinin nelere mal olduğunu, Doç. Ulaşlı örneği üzerinden, bütün KHK’cıların suratına çarptı.

Bakalım, KHK savunucuları aynı inatçı ve dediğim dedikçi yaklaşımlarını bu çok çarpıcı, manidar ve ibretli örnekten sonra da devam ettirebilecekler mi, göreceğiz.

Bu noktada bir başka hazin örnek, kaç yıldır kemik kanserinden tedavisi devam eden, ama gelinen noktada maalesef artık tedavi kabul etmez durumda olan Ahmet.

Babasının tutuklu, annesinin yasaklı oluşu, bu süreçte en fazla ihtiyaç duyduğu şey olan moralini çökertmişti. Yurt dışına tedaviye gitmesi dahi malûm engellemelerle alabildiğine geciktirildi. Nihayet gidebildiğinde ise, ne yazık ki artık çok geçti.

Ahmet’in âh’ı Arşa yükseldi. Sebep olanları korona belâsıyla başbaşa bırakarak...

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www.youtube.com/watch?v=-OuFp68l_Wk