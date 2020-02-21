Dergilerimizde bahar kampanyası

Birbirinden güzel muhtevasıyla, her sayılarından ayrı ses getiren dergilerimiz, baharı yeni bir kampanya ile karşılıyor.

Yeni Asya bünyesinde çıkan dergilerimiz için bahara özel kampanya düzenlendi. Yeni Asya Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi: “Dergimizde bahar kampanyası başlattık. 3 sergimize bir yıl abone olan herkese Can Kardeş Dergimiz hediye. 3 dergi 372 TL yerine, 335 TL karşılığında abone yapılmaktadır. Bu kampanyamız hayırlara vesile olsun.“

Yeni Asya Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın

Kampanyaya göre aylık kadın dergisi Bizim Aile, gençlerin dergisi Genç Yorum ve üç aylık fikir dergisi Köprü’ye bir yıl abone olanlara, yılların çocuk dergisi Can Kardeş hediye.

Bu fırsatı kaçırmayın!

BİZİM AİLE

Her ay birbirinden önemli konulara değinerek aile hayatına ışık tutma gayretinde olan Aylık kadın aile dergisi. 32 yıldır yayın hayatına devam eden dergi, doyurucu muhtevasıyla okuyucularını bekliyor.

GENÇ YORUM

Gündemi ebedi gençlik olanların dergisi. 16. yılında gençlere imani, ahlaki, sosyal, güncel her konuda ışık tutuyor. Zaman ihtiyarladıkça gençleşen Kur’an hakikatlerini Risale-i Nur aynasında okutuyor.

CAN KARDEŞ

Ülkemizin gelmiş geçmiş en köklü çocuk dergilerinden birisi Can Kardeş. 39. yılına Bismillah ile girdi, nice çocukları gülümsetti. İçinde çocukluğa özlem olan herkese hitap ediyor.

KÖPRÜ

Yaşadığımız sosyal, kültürel ve manevi problemlere Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri ışığında akademik bir bakış açısıyla dikkat çekmek amacıyla hazırlanan makalelerin yer aldığı üç aylık fikir dergisi.

Farklı başlıkalarıyla halen dikkat çekmeye devam ediyor.