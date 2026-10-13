Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat ve Can Kardeş yayınları büyük ilgi gördü.

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Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl birçok yayınevine ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, uluslararası kimliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladı. Farklı dillerde kitapların okurlarla buluştuğu fuar, farklı kültürleri de bir araya getirdi.

Çizgimizde kırıklık yaşamadık

Yeni Asya Neşriyat her yıl olduğu gibi çocuk yayınlarıyla Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Can Kardeş Yayınları’ndan çıkan birbirinden güzel eserler stantta yerini alırken, Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, kitaplarını imzalayarak okurlarla sohbet etti.

Kadıoğlu, özellikle çocuk yayınların fuarlarda özel ilgisine dikkat çekti. “Ebeveynlerin bu konudaki hassasiyeti önemli diyen Kadıoğlu sözlerine, “Çünkü biz yani Can Kardeş ailesi olarak daha ilk sayımızdan bu güne kadar çizgimizde kırıklık yaşamadık ve yayınlarımızda çocukları bir değer olarak gördük. Can Kardeş yayınlarıyla aileden biri gibi oldu.” dedi.

Daha yapacak çok işimiz var

Kadıoğlu, “46 yıllık çizgimiz bunun delilidir. Can Kardeş Dergisi’nin yetiştirdiği kuşak, şimdi ülke yönetiminde söz sahibiyse, bu istikrarlı yayınımızın bir sonucudur. Daha yapacak çok işimiz var.” dedi. Kadıoğlu sözlerinin sonunda fuarların okurlarla buluşmak için bir fırsat olduğunu ve her fırsatta yayınevi olarak sahada olmamız gerektiğine dikkat çekti.

HABER - İNCİ KARAMAN