"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti

13 Ekim 2026, Salı 19:13
Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat ve Can Kardeş yayınları büyük ilgi gördü.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl birçok yayınevine ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, uluslararası kimliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladı. Farklı dillerde kitapların okurlarla buluştuğu fuar, farklı kültürleri de bir araya getirdi. 

Çizgimizde kırıklık yaşamadık

Yeni Asya Neşriyat her yıl olduğu gibi çocuk yayınlarıyla Kocaeli Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Can Kardeş Yayınları’ndan çıkan birbirinden güzel eserler stantta yerini alırken, Can Kardeş Dergisi Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, kitaplarını imzalayarak okurlarla sohbet etti.

Kadıoğlu, özellikle çocuk yayınların fuarlarda özel ilgisine dikkat çekti. “Ebeveynlerin bu konudaki hassasiyeti önemli diyen Kadıoğlu sözlerine, “Çünkü biz yani Can Kardeş ailesi olarak daha ilk sayımızdan bu güne kadar çizgimizde kırıklık yaşamadık ve yayınlarımızda çocukları bir değer olarak gördük. Can Kardeş yayınlarıyla aileden biri gibi oldu.” dedi.

Daha yapacak çok işimiz var

Kadıoğlu, “46 yıllık çizgimiz bunun delilidir. Can Kardeş Dergisi’nin yetiştirdiği kuşak, şimdi ülke yönetiminde söz sahibiyse, bu istikrarlı yayınımızın bir sonucudur. Daha yapacak çok işimiz var.” dedi. Kadıoğlu sözlerinin sonunda fuarların okurlarla buluşmak için bir fırsat olduğunu ve her fırsatta yayınevi olarak sahada olmamız gerektiğine dikkat çekti.

HABER - İNCİ KARAMAN

 

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolsuzluğun yolunu kapatın - İktidar mücadelede sınıfta kaldı

    Yatırım dolandırıcılarına gözaltı

    Yedioth Ahronoth'tan çarpıcı analiz

    Von der Leyen'den 'göç mektubu'

    İsveç'te "azınlık hükümeti" formülü denenecek

    Kremlin'den yakıt anlaşmasına dair uyarı

    Nürnberg Havalimanı uçuşlara kapatıldı

    Trump’ın açıklamaları akaryakıtta indirime yetmedi

    Benzin pompasındaki savaş - 3 Kasım ara seçimleri ve Amerikan seçmeninin cüzdanı

    Hukukçu-Yazar Philippe Sands: Gazze’ye sessiz kalmak ahlâksızlıktır

    Milletin gözünün içine bakarak yapıyorlar

    Barrack’a mı emanet?

    DP Genel Başkanı Uysal, Norveç’teki yolsuzluk istifasını hatırlattı: “Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır”

    Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazayı anlattı - Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

    İngiliz milletvekili McDonnell: Soykırım devam ediyor! - İsrail'e tüm silah satışlarını durdurun!

    Vatandaşa oyalama - AKP gündemden düşürmek istiyor

    Yerli üretim elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye Yollarında

    Çöken bina mağdurlarına 9 milyon lira destek

    Meteorolojiden birçok bölge için yağış ikazı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump’ın açıklamaları akaryakıtta indirime yetmedi
    Genel

    Nürnberg Havalimanı uçuşlara kapatıldı
    Genel

    Yedioth Ahronoth'tan çarpıcı analiz
    Genel

    Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti
    Genel

    Yatırım dolandırıcılarına gözaltı
    Genel

    Kremlin'den yakıt anlaşmasına dair uyarı
    Genel

    İsveç'te "azınlık hükümeti" formülü denenecek
    Genel

    Von der Leyen'den 'göç mektubu'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.