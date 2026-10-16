Konya kitap fuarı bugün açılıyor

16-25 Ekim’de gerçekleşecek olan Konya Kitap Günleri Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat da Risale-i Nur eserleri, kitapları ve dergileriyle yer alacak.
Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezinde kitap severleri kitapla buluşturuyor. Yeni Asya Neşriyat da başta Risale-i Nur eserleri olmak üzere neşrettiği yüzlerce kitap ve yayınladığı dergilerle Konya Kitap Günleri’ne katılacak. Yazarımız Mehmet Ali Kaya da 24 Ekim 2026 tarihinde kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecek.
Yeni Asya - Seyhan Şentürk