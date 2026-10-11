Konya, kitap fuarındayız

16-25 Ekim’de gerçekleşecek olan Konya Kitap Günleri Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat da Risale-i Nur eserleri, kitapları ve dergileriyle yer alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezinde kitap severleri kitapla buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, adeta bir kültür bayramı olan Anadolu’nun En Büyük Kitap Etkinliği ile Konyalıları buluşturmaya hazırlanıyor. Fuara binlerce kitap, yüzlerce yayınevi ve yazarlar katılacak. Yayınevleri de ayrıca imza günleri düzenleyecek.

YENİ ASYA NEŞRİYAT DA FUARDA YERİNİ ALACAK

Yeni Asya Neşriyat da başta Risale-i Nur eserleri olmak üzere neşrettiği yüzlerce kitap ve yayınladığı dergilerle Konya Kitap Günleri’ne katılacak. Yazarımız Mehmet Ali Kaya da 24 Ekim 2026 tarihinde kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla sohbet edecek.

Seyhan Şentürk-Yeni Asya