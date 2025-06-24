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24 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

'Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin'

24 Haziran 2025, Salı 13:44
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump: İran ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
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Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

İsrail, Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gece saatlerinde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ile gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarında "tüm hedeflerini gerçekleştirdiği" yönünde raporların sunulduğu belirtildi.

İran'daki "nükleer silah ve İran'ın füze programı çifte tehdidini ortadan kaldırdığını" ileri süren İsrail, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu İran ile karşılıklı ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkes anlaşmasının Tahran ile ortaklaşa tasarlandığı iddiası

Washington Post (WP) gazetesinin ABD yönetiminden kıdemli bir yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir diplomata dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından duyurduğu ateşkesin arka planı ele alındı.

İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırıları durdurması karşılığında İranlı yetkililerin, ABD ile nükleer müzakerelere devam etme taahhüdü verdiğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasının İranlı yetkililerle beraber tasarlandığını ifade eden yetkili, saldırıların durması için ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrıca anlaştığını kaydetti.

Anlaşmanın detaylarına hakim diplomat da İran ve İsrail arasında varıldığı duyurulan ateşkesin, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile koordine edildiğini öne sürdü.

İsrail'de kabine üyelerine "İran hakkında konuşma yasağı"

Öte yandan İsrail'de bakanlara "İran konusunda" basına demeç vermemeleri istendiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Başbakan Basın Ofisi'nin kabine üyelerine "konuşma yasağı" getirdiği ifade edildi.

Basın ofisinin İsrailli bakanlara İran konusunda basına konuşmamaları gerektiği talimatı gittiği kaydedildi.

Habere göre, talimatta, "Bakanlara hatırlatma, şu anda İran hakkında röportaj ve medya açıklamaları için onay yok." ifadesine yer verildi.

 

AA

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