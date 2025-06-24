Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rablerini inkâr edenlerin işledikleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler... İbrahim Suresi: 18 HADİS: Halkın efendisi ona hizmet edendir. Onlara su dağıtan suyu en son içer.

Camiü’s-Sağir, No: 2383

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