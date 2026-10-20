"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Adalet mülkün temelidir-1

Mustafa KERTMEN
20 Ekim 2026, Salı
Çağları aşarak günümüze ulaşan “Adalet mülkün temelidir” kelâm-ı kibarı, en bilinen yönüyle Hz. Ömer’e (rh) nispet edilen ve mülk ile adalet arasındaki sarsılmaz bağı ortaya koyan hakikatli bir düsturdur.

Buradaki “mülk”, yalnızca dünyevî yönetimleri değil; Yaratıcı’nın var ettiği, bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyi kapsar. Mülkün yegâne sahibi Mâlikü’l-Mülk olan Allah’tır; adalet ise her varlığın hakkını gözetmek ve o hakkı eksiksiz teslim etmektir.

Gözümüzün gördüğü yahut göremediği her zerrede muazzam bir adalet tecellisi hâkimdir. Çeşit çeşit bitkilerden mahlukatın envai türüne kadar kâinatın her köşesinde bu İlâhî nizamı müşahede ederiz. İnsan da bu tam adalet üzere halk edilmiştir. Bütün organlarımız mükemmel bir intizamla yerleştirilmiştir. Yürümek için ayaklar zeminde, idrak için kafa en üstte, kollar yanlarda; kalp ve iç organlar ise dış tesirlerden korunmak adına kaburga kafesinin emniyetindedir. Baştaki gözün konumu dahi adalet ve insicamın ne derece hassas olduğunu açıkça gösterir. İnsan eliyle yapılan araçlarda da bu fıtrî nizam taklit edilir; bir arabanın motoru, ışıkları ve direksiyonu tam bir intizam içindedir.

Her cihazın adaleti, kendi fıtratına uygun iş görmesidir. Gözün adaleti görmek, kulağınki duymak, ayaklarınki yürümektir. Dilin adaleti leziz nimetleri tartıp tatmanın yanında hakikati konuşmak; aklın adaleti ise tefekkür etmektir. Zulüm ise bütün bunların zıddıdır; bir organın yahut varlığın vazifesini engellemek, onu yaratılış amacının dışında kullanmak Yaratıcı’nın iradesine ve Fâtır ismine karşı bir isyandır. Fâtır-ı Zülcelâl’in muradı adalet üzeredir. Zulüm en başta o varlığın kendi kodlarına aykırıdır ve er ya da geç bir cezayı gerektirir. Burası hikmet yurdu olduğundan Hakîm isminin tecellisiyle karşılığı bazen gecikse de adalet eninde sonunda hükmünü icra eder.

Bu İlâhî denge sadece insanda değil, kâinattaki tüm mevcudatta yürürlüktedir. Marangozun yaptığı bir masanın ayağının eksik olması halinde dengesini kaybedip devrilmesi gibi, kâinat binasından da tek bir tuğlanın çekilmesi bütün yapıyı sarsar. Yılan ile fare arasındaki denge buna güzel bir misaldir. Doğadaki bir unsuru bütünden koparıp aldığınızda sistem bozulur. Nitekim son dönemde sokak köpeklerinin toptancı bir yaklaşımla toplatılmasının, yaban domuzlarının tarlaları ve yerleşim yerlerini istila etmesine yol açması; adaletsiz ve bütüncül olmayan müdahalelerin ekolojik dengeyi nasıl altüst ettiğini açıkça göstermiştir. Adalet, fıtrata uygun dengedir.

Nihayetinde adalet; bir kuşun özgürce kanat çırpması, bir arının çiçekler arasında bal için süzülmesi, ağaçların baharda çiçeklenip leziz meyvelere durmasıdır. Bir ceylanın ovalarda zıplaması kadar, yırtıcı bir aslanın pençesi ve keskin dişleri de kâinattaki o muntazam adaletin birer parçasıdır. Kâinat, baştan başa bu muazzam adalet hakikati üzerine dönmektedir.

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var

    İran’dan Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

    ABD, Fransa'daki vatandaşlarını uyardı

    Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    Firmalar krediyle dönmeye çalışıyor

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu

    Gazze’de acı dinmiyor

    Trump’ın yolu yol değil

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler

    UEFA'dan FIFA'ya: 42 soruya cevap ver

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu - Beşiktaş, Trabzon'dan eli boş döndü

    Fransa'nın birçok şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler
    Genel

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira
    Genel

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor
    Genel

    Trump’ın yolu yol değil
    Genel

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez
    Genel

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok
    Genel

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu
    Genel

    Gazze’de acı dinmiyor
    Genel

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.