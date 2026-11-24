Burada anlatılanları tam anlamıyla anlamak istersen küçük bir hikâye anlatımına kendini hazırlamalısın diyor nefsine. Hakikati her halükârda nefis biliyor ancak kabul etmek istemiyor.

Buradaki hikâye nefsi ilzam etmek ve tam kabul ettirmek için kullanılan bir metafordur.

“Bedevi Arab çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin.”

Üstad Said Nursî niçin Bedevî Arap çöllerinden örnek vermektedir? Günümüzden ve de Risalelerin yazıldığı yerlerden örnek vermeyip de niçin hem Bedevî hem de Arap ve de çöllerinden bir örnekliğe gitmiştir? Bedevî Arap; hiçbir kural ve nizam tanımayan, şehir hayatından uzak keyfî kuralları olan bir yapıyı ifade ediyor.

Çöl ise kumluk, susuz, bitki örtüsünden yoksun ve ıssız geniş arazi anlamına gelir. Mecazî olarak ise hiçbir şeyin gelişmediği veya yaşanmadığı kurak ve boş alanlar için kullanılır.

Oranın insanı çöl iklimine uygun olarak sert, acımasız ve bedenen çok kuvvetli insanlardır. İşte bu sahrada seyahat eden adamın durumunu anlatarak başlıyor hikâye anlatımına Üstad Said Nursî.

Hikâyede Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden iki adam var. Bunlardan biri mütevazı ve bir reisin ismini alarak çok rahat bir şekilde geziyor. Bir eşkiyaya rast gelse reisin ismini verince hiç kimse dokunamıyor ve çok rahat bir şekilde gezisini tamamlıyor.

Diğer adam ise mağrur. Reisin ismini almadığı için çok çeşitli bela ve musibetlerin içine düşüyor ki devamlı korkusundan titriyor ve zillet içinde bulunuyor.

Mağrur Nefis ve Hakikatin Kabulü

“İşte ey mağrur nefsim!” diye başlıyor yine söze. Gururlu ve kendi başına buyruk hareket eden adamı kendi nefsi olarak gösteriyor Üstad Hazretleri. Devam ediyor; “Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın nihayetsizdir. Düşmanın hâcâtın nihayetsizdir.”

Esasen dünya da bir çöldür. Çöl geçiciliği ve yok oluşu da temsil eder. Korunaksızdır, hem can bakımından hem de mal ve eşya bakımından uzun süre dayanma imkânı yoktur.

İşte böyle bir ortamda ve durumda Rabb’imizin isimleri yetişir imdada: Hâkim, Rahîm, Kadir, Mâlik...

O çölde olan insan sahipsiz değildir; hükmü her şeye ve her yere geçen bir zattır. O yolcunun yanında yüzlerce insan olsa yine de ona yardım edemezler. Öyle bir zât olmalı ki hükmü hem çöle hem rüzgâra hem de bütün bir eşyaya geçsin.

“Mâlik-i Ebedî’si ve Hâkim-i Ezelî’sinin ismini al. Tâ, bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisatın karşısında titremeden kurtulasın.”

Dünyanın üzerindeki nimetler, sular, meyveler, sebzeler, ağaçlar ne varsa Rahmân ve Rahîm’in bir hediyesidir. İnsanın kalbi ve ruhu da çöl gibi kurak, susuz, muzır haşeratın yuvası olmaya adaydır. Eğer o kalp ve ruh çölüne rahmet yağmurları yağarsa o kurak çöl yemyeşil olur.

Bu da insanın iradesine, çabasına bağlıdır. Bu çabanın ilk adımı da Bismillah’tır.