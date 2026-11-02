"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Hakikî adaletin mantığı ve insaniyet-i kübra-2

Mustafa KERTMEN
02 Kasım 2026, Pazartesi
Hukukun Üstünlüğünden Zihniyet Dönüşümüne:

İnsan Bozulursa Sistem Ne Yapar?

Günümüzde en mükemmel kanunlar dahi tanzim edilse, onu uygulayan ve kendisine uygulanan "insan" unsuru bozulmuşsa, en ideal sistemler dahi ehliyetsiz ellerde birer zulüm aracına dönüşebilir.

Nitekim bugün adına güya "İslâmî" denilen bazı rejimlerdeki hazin durum ortadadır. İnsanlara fakirliğin erdemini anlatıp kendileri şatafat içinde yaşayan din adamları, hukukun tarafsızlığından bahsedip uygulamada adaletsizlik saçan yetkililer ve tüm bunlara göz yuman geniş kitleler; ne yazık ki insanları hem dinden soğutmuş hem de adalete olan güveni kökünden sarsmıştır. Sözler dillerde kalmış, kalplere ve amellere inememiştir.

Oysa Mescid-i Nebevî’ye girip "Muhammed hanginizdir?" diye soran bir bedevinin, Allah Resûlü’nü (asm) kıyafeti, oturuşu veya şatafatı ile arkadaşından ayıramayacak kadar sade bir meclisle karşılaşması; hakikî liderliğin gösterişten, israftan ve imtiyazdan ne kadar uzak olması gerektiğini net bir şekilde kanıtlamaktadır. Kendisi halkından farklı ve üstün yaşamayan, söylediği hakikatleri evvela kendi hayatında bizzat tatbik eden bir rahmet peygamberinin izinden gitmek, içi boş söylemlerle değil, bu sadelik ve adalet zihniyetini benimsemekle mümkündür.

Sonuç: Bize Lazım Olan Zihniyet Dönüşümü

İçinde bulunduğumuz kısır döngüden kurtulabilmenin tek yolu, köklü bir zihniyet dönüşümüdür. Bu dönüşüm ferden ferda gerçekleşmediği sürece; dünün mağdurları bugünün zalimi, yarının ise yeniden mağduru olmaya devam edecektir.

Sistemler ne kadar değişirse değişsin, insan unsuru adalet, sadelik ve şefkat ekseninde imar edilmediği müddetçe toplumsal belimizin doğrulması mümkün değildir. Bize düşen; mevki, menfaat veya kabilecilik gözetmeksizin doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme erdemini göstermek ve adalet terazisini her şartta dosdoğru tutabilmektir.

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’da protestolar yeniden başladı - Z kuşağı başı çekiyor

    Değişim zamanı - Toplumun beklentisi adil ve şeffaf bir yönetim

    Yozgatlı çiftçi: 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum

    100 liraya geri döndük!

    Elektrik faturası çarpacak

    İtirazımız zenginliğe değil, adaletsizliğe

    İktidarın telaşı: Kimin yolsuzluğu çıkacak

    'Sadece 10 dakika içinde vurabiliriz'

    ABD'deki son anketler Kongre ara seçimleri için ne diyor?

    Yurt genelinde sağanak yağışlar kapıda, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

    AB'nin sanayi hızlandırma yasası Türk otomotiv sanayiini doğrudan etkiliyor

    'Ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilsin'

    Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı

    Bu işlerin bir sahibi var mı?

    Haramzadeler ifşa edilsin - Senin hırsızın, benim hırsızım anlayışı bir yana bırakılsın

    Bu bakış açısı fon vurgunu kadar ürkütücü

    Bakü’ye yeni bir Katar benzetmesi!

    Seyyanen zam ve refah payı şart

    Çözüm süreci sosyal kalkınmayla desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    100 liraya geri döndük!
    Genel

    Yozgatlı çiftçi: 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum
    Genel

    Avrupa’da protestolar yeniden başladı - Z kuşağı başı çekiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.