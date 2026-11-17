"Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim!" diye başlar ve devam eder.

Dünyada ve ahirette ne kadar hayır, iyi ve güzel şey varsa bismillah bunların başıdır.

"Bismillahla başlarız" demiyor. Tabiî ki bismillahla başlanacak bundan sonra her bir şey. Ama ilk önce Bismillâh'a başlamak gerekiyor ve bir sonraki adımlarda da bismillahla başlanacaktır. Ama ilk önce bismillâhtaki sır açığa çıkarılmalıdır.

"Bil ey nefsim" hitabı uyarıcı bir cümledir. Buradaki "Bil!" nefsinin bilmek istememesinden ileri gelen bir uyarı olsa gerek. Ama başkalarının nefsine değildir hitap. Zaten enteresan olan da bu değil midir? Müellif-i muhterem burada kendi nefsine "bil!" demektedir.

Bu bismillah sözcüğü mübarek bir kelimedir ve İslâm'ın nişanıdır. Mübarek; İlâhî hayrın bulunduğu şey, bereketlenmiş, çoğaltılmış, bereketli, uğurlu, hayırlı, mesut anlamlarına gelmektedir.

O halde bismillah bütün hayırları ortaya çıkaran bereketlenmiş, çoğaltılmış ve uğurlu olandır. Bu bismillah İslâm'ın nişanı olduğu gibi bütün yaratılmışların hal diliyle ettikleri bir zikirdir. Biz görmesek de duymasak da ve anlayamasak da bu böyledir.

"Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen" diye devam eder Said Nursî.

Tükenmez bir kuvvettir Bismillah. Yani hiç bitmez ama bu tükenmez kuvvetin önündeki vasıflandırma da daha bir acayiptir: "Ne büyük" tükenmez bir kuvvet. Zaten tükenmez kuvvet; bitmez, güç kaybetmez ve devamlı olan bir kuvvettir. Bu olağanüstü bir kuvvet tanımıdır. Ama önüne gelen "ne büyük" tavsifi ise kuvvetin ne kadar büyük olduğunu gösterir.

Hani Üstad'ın başka bir yerde çobanın padişahı bilmesi ile gerçek padişahın büyüklüğünü herkesin karihasına göre anlayabileceği gibi bir durumdur. İnsanların hepsi birleşip bir akıl olsalar yine de Zât-ı Zülcelâl'in o eşsiz ve ne kadar büyük kuvvetini anlamaktan acizdirler.

Ne çok bir berekettir aynı zamanda Bismillah. Bu dünyada bereketin kaynağı akla gelebilecek ve maddî anlamda bu bereketlerin en kuvvetli kaynağı Rahman ismi olsa gerek. Onun altında da Rezzak isminin olması muhtemeldir. Manevî anlamda bereket de yine birçok esmaya delalet etse de en sıkı bağlı olduğu isim Rahîm esması olsa gerek. Bereket zaten çoktur, mübarektir. Bir de bu "ne çok" sıfatı da bolluk içinde berekete işaret ediyor.