Erdoğan: Sosyal medya çöplüğe dönüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Siber saldırılardan korunmanın ve 5G teknolojisinin öneminden bahseden Erdoğan, bir kez daha sosyal medya eleştirisinde bulundu. "Sosyal medya tam bir çöplük, tam bir başı boş mecra haline dönüşmüştür. Türkiye, insanların taciz edildiği, dolandırıldığı, lince tabi tutulduğu böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacak" diyen Erdoğan, "Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şattır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzde 5G süreci var. 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak zorundayız."

"Dijital teknolojilerin hızla geliştiği dönemimizde bu dönüşümün güvenlik boyutu en az ülkelerin fiziki boyutu kadar önemli hale gelmiştir. Milli teknoloji hamlesini bunun için başlattık. Yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin ülkemizdeki tüm kurum ve bireyleri kucaklayacak şekilde gelişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Teknolojinin suçu bir endüstri haline getiren bir yanı da vardır. Geçmişte yapılan siber saldırılar artık devletler boyutuna kadar çıkmıştır. Bu durum siber saldırıların çok güçlü alt yapı ve güçlü kadrolarla yürütülebilmesini dolayısıyla hedef odaklı ve çok daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor. "

"Günümüzde veri petrol kadar önemli haline geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle saptamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerle emanet etmekle eş değerdir. Veri konusundaki yerli ve milli çalışmaları hızlandırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçektir. Bunun için kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini mutlaka bir düzene sokmamız şart. "

"Cumhurbaşkanlığı olarak bir bilgi ve iletişim güvenliği genelgesi yayımladık. Kurum ve kamu görevlilerimiz için bağlayıcı olan bu genelgenin tüm unsurlarıyla uygulanmasına önem veriyoruz."

"Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor. Kasırga, avcı, azad gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu bu ekipler ve uygulamalarla çoğu zaman kimsenin haberi olmadan sesiz sedasız bertaraf ediliyor."

"Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri haline gelecek."

"İnternetin sorunlu değil sorumlu kullanılması giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden yalnızca biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta modern kölelere dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız. Biz çevremize baktığımızda modern köleler değil, teknolojiyi bilinçli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz.

"Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başı boş mecra haline dönüşmüştür. Türkiye, insanların taciz edildiği, dolandırıldığı, lince tabi tutulduğu böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacak. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şattır. "

" Ülkemizde içerik üretimi yerine sadece kopyala-yapıştır mantığıyla içerik üretimi ağırlıkta. Halbuki bizim gerçekten üretken, kabiliyetli, cevval gençlerimiz var. Gençlerimizden internetin sağladığı imkânları en iyi şekilde kullanarak doğru ve faydalı içerik üretiminde öne çıkmalarını bekliyoruz. Gençlerimizin internetten elde ettikleri bilgiyi ürüne dönüştürerek gösterdikleri çabaları destekleyeceğiz."

"Yakında bu sistemi inşallah ülkemizdeki ilgili kurumların kullanımına açıyoruz. Türkiye'nin maziden atiye, kurmuş olduğu köprüde dijital dünya çok önemli bir yere sahiptir. Karşımızdaki hakikatlere sırtımızı dönemeyeceğimize göre geleceğe bakacağız. Milletimiz tarihin her döneminde bilim ve teknoloji birikimini en güzel şekilde değerlendirmeyi bilmiştir. Teknoloji alt yapısından siber saldırılara kadar geldiğimiz yeri sizlerle paylaştık. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda olduğu gibi bilgi ve teknoloji alanında da Türkiye'yi enlerin arasına sokacağız. "