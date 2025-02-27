Kemalizm’den darbe yemeyen kalmadı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı basın açıklamasında Kemalizm’i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Dinç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Aslında bu ülkede neredeyse Kemalizm’den darbe yemeyen bu zihniyetten zarar görmeyen bu zihniyetten rahatsız olmayan kalmamış. Biz burada bir zihniyete dikkat çekiyoruz. 28 Şubat’ta bu zihniyetin mimarıdır. Bakıyoruz kadın haklarından bahsediyorlar ama kadınların eğitim hakkını da alan yine bu zihniyettir.” Ankara - Anka

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