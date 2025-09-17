Gazze yanıyor, İslâm âlemi çaresiz - Ortak tepki daha ileri adımlarla desteklenmeliydi

İSLÂM ÜLKELERİ ORTAK BİLDİRİSİ İSRAİL'E TEPKİ VE KINAMADAN ÖTEYE GEÇEMEDİ. MÜSLÜMANLARIN BU ÇARESİZLĞİNDEN CESARET ALAN İSRAİL İSE GAZZE'YE KARA HAREKÂTI BAŞLATTI.

Gazze yanarken İslâm dünyasının ortak zirvesinden yalnızca kınama kararı çıkarması, ‘söz değil yaptırım zamanıydı; anlaşmalar iptal edilmeli, ticari ilişkiler kesilmeliydi’ eleştirilerini güçlendirdi.

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü bombardıman ve artan sivil kayıplar, İslâm dünyasında derin bir infiale yol açarken, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı İİT–Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde ele alındı. Zirvede saldırı sert ifadelerle kınandı, ancak çıkan 25 maddelik bildirinin kınamanın ötesine geçmemesi, İslâm âleminin çaresizliği şeklinde yorumlandı. “Artık söz değil, somut adımlar gerekiyordu; anlaşmalar iptal edilmeli, ticari ilişkiler tümüyle kesilmeliydi” eleştirileri yükseldi.

Uluslararası topluma acil eylem çağrısı

İslâm dünyasının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle hayal kırıklığına sebep olan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca, İsrail saldırısına cevap vermek için attığı tüm adımlarda Katar’ın yanında olunacağı mesajı verilerek, İsrail’in Katar’ı veya herhangi bir Arap ya da İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tehditleri kesin olarak reddedildi. Bildiride, “İsrail’in bölgede yeni bir fiili durumu dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Abluka, açlığın silah olarak kullanılması ve insanî yardımdan mahrum bırakma gibi yöntemlerin savaş suçu olduğuna dikkat çekilerek uluslararası topluma acil eylem çağrısı yapıldı.

Tepki çeken teşekkür

Bildiride “ Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durdurmak için başta Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere arabulucu rolü üstlenen devletlerin çabalarını destekleriz” ifadeleri de tepki çekti. İsrail’in işgal altındaki toprakları ilhak girişimlerinin “uluslararası hukuk ve BM kararlarının ihlali” şeklinde görülerek reddedildiği ifade edilirken, tüm devletler “İsrail’in cezasızlığını sona erdirmeye, yaptırımlar uygulamaya ve diplomatik-ekonomik ilişkileri gözden geçirmeye” davet edildi. Ayrıca, İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapılırken, bağımsız Filistin Devleti’nin tanınması için uluslararası çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi

***

İşgalciler Gazze’yi kuşatıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze şehrini işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, önceki gece saatlerinde Gazze’ye yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. İsrail, şehirde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliye bölgeden ayrılma çağrısında bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze şehrine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti. “Gazze yanıyor” paylaşımında bulunan Katz, Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente “demir yumrukla” saldırdığı ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Rubio’dan Siyonist söylem: Gazzeliler barışı göremez

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye resmî ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve İsrailli tüm esirler serbest bırakılmadan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin barışa veya aydınlık bir geleceğe sahip olamayacağını savundu. Hamas’ın “ortadan kaldırılması” ve Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getiren Rubio, ABD Başkanı Trump’ın “bu hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüğünü” ifade etti. Tel Aviv - aa

***

“İslâm İttifakı” çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgedeki güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı geniş kapsamlı bir “İslâm ittifakı”nın kurulmasını istedi. Sudani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslâm İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Katar’a yönelik İsrail saldırısının uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki diplomatik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirten Sudani, “Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor” dedi. Sudani, herhangi bir Arap veya İslâm ülkesine yönelik saldırının ortak güvenliğe tehdit olduğunu ve bunun koordineli diplomatik ve caydırıcı önlemlerle engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara - aa

***

İsrail’le bütün anlaşmalar iptal edilmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “İslâm İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz” dedi. Katar’a yönelik son saldırıda ABD yönetiminin çifte standartlı politikasının iyice ayyuka çıktığını ifade eden Bekin aksi bir kararın “konuş konuş faydası yok, boşuna” özdeyişinden öteye geçmeyeceğini dile getirdi. TBMM - aa

***

İnsanlık izlemekle yetiniyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Siyonist Yayılmacı politikanın, Filistin’deki ‘soykırım’ın yürütücüsü Netanyahu elebaşılığında İsrail #Gazze’yi topyekun işgale başladı” dedi.

Uysal, “Bir tarafta vurdumduymazlığı ile varlığını inkar eden Birleşmiş Milletler, diğer tarafta sadece ikili ilişkilerle birbirlerinin ülkelerinde rant pazarlığı yapmakla meşgul liderlerin oluşturdugu İslâm İşbirliği Teşkilatı izlemekle yetiniyor. 1969 yılında Mescidi Aksa’nın bir İsrailli tarafından yakılması sonrası dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir şöyle söylemiş; “O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannettim ki, Müslümanlar dört taraftan İsrail’e girecekler. Ama korkulan olmadı. O zaman idrak ettim ki: Biz dilediğimizi yapabiliriz, zira Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir.” Bugün sadece Müslümanlar değil tüm insanlık uyuyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]