Athletic Bilbao taraftarları da Filistin'i unutmadı: "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız"

İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi. Arsenal, ligin ilk haftasındaki karşılaşmayı 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 kazandı. AA

