ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Athletic Bilbao taraftarları da Filistin'i unutmadı: "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız"

17 Eylül 2025, Çarşamba 10:34
İspanya ekibi Athletic Bilbao taraftarları, İngiltere temsilcisi Arsenal ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Estadio de San Mames Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek veren kırmızı-beyazlı takımın taraftarları, "Bugünden son güne kadar yanınızda olacağız" yazılı pankarta yer verdi.

Arsenal, ligin ilk haftasındaki karşılaşmayı 72. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 2-0 kazandı.

AA

  • Hüseyin İlhan

    17.9.2025 11:47:31

    Bizim BOP Eşbaşkanımızda destekliyor amma bir farkla onları katledenlere yıllardır o destekleri tam veriyor. Mesela OECD'ye üye olmasını sağlayan,çevresindeki islam beldelerinde yangın çıkartıp kaos,kriz ve iç savaşalrla zayıflatıp siyonist katillere kolay yem etme gibi.

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

