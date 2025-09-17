"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

AB Komisyonu'ndan İsrail'e yönelik yaptırımlar

17 Eylül 2025, Çarşamba 14:14
AB Komisyonu, teklifinin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi halinde İsrail'in AB'ye ihracatının yüzde 37'sinin yeni gümrük vergilerinden etkileneceğini ve ikili işbirliği kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon avronun dondurulacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan üst düzey bir yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyonun keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Yetkili, Komisyonun kendi yaptırımları olarak "twinning" adı verilen ve AB üye ülkeleri ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası, istatistik gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiren kurumsal işbirliği programlarını hedef aldığını belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edildiği "bölgesel tesis"in de askıya alınacağını duyuran yetkili, "İsrail'e yönelik 2025 yılı için tahsisat yaklaşık 6 milyon avro. Henüz üye devletlerin onayına sunulmadı. Bu da askıya alınacak. Ayrıca geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de hiçbir adım atılmayacak." dedi.

Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alanda toplam 14 milyon avro ayrıldığı, bunun 4,3 milyon avrosunun halihazırda sözleşmeye bağlandığı, yaklaşık 9,5 milyon avronun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığı ve bunların da dondurulacağını kaydetti.

AB Komisyonunun AB Konseyine önereceği yaptırımlar

Yetkili bu kapsamdaki yaptırımların AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sadece ticarete ilişkin kısımlarını ve kısmen hedef alacağını bildirerek, bu tür anlaşmalarla serbest ticaret alanı oluşturulduğunu ve malların serbest dolaşımının sağlandığını hatırlattı.

Yetkili, "Bugün odaklandığımız konu da bu. Önemli bir hususu netleştireyim. İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz. İsrail ile ticaret tercihlerini askıya almayı öneriyoruz. Bu da elbette önemli bir ayrımdır çünkü ticaret devam edecek ancak farklı koşullarda. Bu koşullar gümrük vergileri olacak." diye konuştu.

AB Komisyonunun teklifinin üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyinde nitelikli çoğunluğu bulup bulmayacağı konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten yetkili, teklifin kabul edilmesi halinde etkisinin İsrail'in AB'ye ihracatının yüzde 37'sinde hissedileceğini söyledi.

Yetkili, alınacak tedbirlerin bildirimden 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bunun standart bir uygulama olduğunu aktardı.

İsrailli bakanlar ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırımlar

Yetkili, Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tuttuğu iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında halihazırda sunulmuş bir yaptırım önerisi olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda da yeni bir ivme var." ifadesini kullandı.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

