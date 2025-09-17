BM: İsrail barış istemiyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos ve BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor, İsrail’in Gazze ve Orta Doğu’da gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, özellikle sivillerin hedef alınmasını eleştirdi.

İsrail’in Katar’a yönelik son saldırısının emsalsiz olduğuna işaret eden Katrougalos, “İsrail bu saldırıyla, daha fazla yıkımı önlemek, rehineleri serbest bırakmak ve barışa giden yolu açmak için güvenilir birkaç yoldan birini açıkça baltaladı” ifadelerini kullandı.

Katrougalos, İsrail’in tüm bu saldırılarının, ABD’nin açık veya örtülü desteğiyle gerçekleştiğini belirtti. İsrail’in eylemlerinin cezasız kaldığı, hesap verebilirliğin olmadığı ve uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulandığını hatırlatan Katrougalos, bu durumun BM’nin güvenilirliğini, çok taraflılığı ve BM Şartı ve insan hakları hukuk sistemine dayanan uluslararası dünya düzenini zayıflattığını vurguladı.