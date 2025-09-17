Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. AA

