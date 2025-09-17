Menderes kabri başında yâd edildi

17 Eylül 2025, Çarşamba 16:34
Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, zulmen idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen programla yâd edildi.
İdam ettikleri ülkenin refahı, huzuru ve demokrasiydi
Demokrasi tarihimizin kara günü: Adnan Menderes’in zalimce idamının 64. yıl dönümü
Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
İslâm kahramanı Adnan Menderes
İnsan soyunun en vahşisi
Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti İl Başkanları, partililer, gazetemiz okuyucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Uysal, törende yaptığı konuşmada merhum Menderes ve arkadaşları başta olmak üzere Demokrat gelenekten gelen bütün vefat edenleri hayırla yâd etti. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
İstanbul - Yeni Asya
