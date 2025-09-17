"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

17 Eylül 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah onları kıyamet gününde de rezil eder ve buyurur ki: “Hani, nerede Bana ortak koşup da uğrunda mü’minlere düşmanlık beslediğiniz ilâhlarınız?”

Nahl Suresi: 26

HADİS:

Helâli aramak cihaddır.

Camiü’s-Sağir, No: 2578

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteciler soykırımı örtbas etmek için katledildi

    Trump tekrarladı: "Avrupa, Rusya'dan petrol almayı durdurmalı"

    İsrail Yemen'e saldırdı

    Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

    Küresel Sumud Filosu 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

    İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı

    Kanada, 'Filistin Devleti'ni tanıma şartlarını açıkladı

    Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

    Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

    Piyasalar faiz indirimini tanımadı

    Trump: İsrail, Katar'a tekrar saldırmayacak

    Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    İsrail, Gazze'ye yeni bir kara saldırısı başlattı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

    Özel: AK Parti’nin tek umudu yargı

    Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.