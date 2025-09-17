Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onları kıyamet gününde de rezil eder ve buyurur ki: “Hani, nerede Bana ortak koşup da uğrunda mü’minlere düşmanlık beslediğiniz ilâhlarınız?” Nahl Suresi: 26 HADİS: Helâli aramak cihaddır. Camiü’s-Sağir, No: 2578

