"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

O, benim sorularımı ciddiye aldı - Eskişehir Esmâ-yı Hüsnâ okumaları-2

Remzi ASILSOY
20 Ekim 2026, Salı
“Ömrümden al, ömrüne ver.”

Bu, dostluğun şiiridir.

“Sağlığımdan al, sağlığına kat.”

Bu, dostluğun duasıdır.

“Benim gücümden al, sana kuvvet olsun; benim huzurumdan al, gönlüne huzur olsun; benim sevincimden al, sevincin çoğalsın; senin derdinden bana düşen varsa bana ver.”

Bu ise dostluğun fedakârlığıdır.

Mevlânâ’nın gönül merkezli insan anlayışında da insanı insana bağlayan şey, yalnızca söz ve beden yakınlığı değildir. Gönüllerin birbirini bulmasıdır. Bazen insan bir kişiyi yıllarca tanımaz ama tanıdığı gün sanki yıllardır tanıyormuş gibi hisseder. Çünkü bazı yakınlıklar zamanla değil, ruhla ölçülür.

Benim can dostumla olan bağımda da böyle bir taraf var.

Biricik abim, dostum...

Kişiliğiyle, karakteriyle, ahlakıyla; temizliğe gösterdiği titizliğiyle, sadakatiyle, yakınlığıyla, sıcakkanlılığıyla ve özellikle ilmiyle benim hayatımda müstesna bir yere sahip olan bir insan...

Kendisine uzun zamanlar boyunca ağır sorular sordum. Bazen kolay cevapları olmayan, insanı zihnen zorlayan meseleleri önüne koydum. Sorularımın ağırlığından yorulmadı. Bıkmadı. Büyük bir sabırla dinledi ve cevap verdi.

İnsanın bir sorusuna cevap vermek başka şeydir; insanın sorusunu ciddiye almak başka... O, benim sorularımı ciddiye aldı. Bunu hiçbir zaman unutmadım.

İlim, ancak ahlâkla birleştiğinde insanı gerçekten büyütür. Bilgi, insanın başına yük değil, gönlüne ışık olduğunda kıymet kazanır. Ben onun ilminde yalnızca bilgi değil; sabır, vakar, nezaket ve insan sevgisi de gördüm. Bu sebeple ona duyduğum muhabbet yalnızca bir dostun dosta duyduğu muhabbet değildir; aynı zamanda karakterine, ahlakına, ilmine ve insanlığına duyduğum derin bir hürmettir.

Ve sonra...

Hasbelkader yollarımız yeniden Eskişehir’de kesişti.

Oğlumun Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü kazandığını söylediğimde duyduğu sevinci unutamam. Bu haber, onun için yalnızca bir eğitim haberi değildi. Bizim sevincimiz onun sevincine dönüştü. Bizi okullar açılmadan önce Eskişehir’e davet etti.

Sonra bizi şehrin içinde gezdirdi. Eskişehir’i bize anlattı. Eskişehir’i bize sevdirdi. Şehrin sokaklarında yürürken yalnızca bir rehber gibi değildi; yıllardır içinde yaşadığı şehri bir dostuna tanıtan bir insanın samimiyetiyle anlattı. Bizi ağırladı. İlgilendi. Ve en önemlisi, bizi gönlünde ağırladı. Misafirperverlik, insanın gönlünde başka bir insana yer açmasıdır. Bir eve girdiğinizde sizi ağırlayan şey yalnızca evin büyüklüğü değildir; ev sahibinin gönlünün genişliğidir.

İşte biz Eskişehir’de böyle bir gönül genişliğine misafir olduk. Hasret giderdik. Yılların araya koyduğu mesafeyi sohbetimizle kapattık.

Bazı dostluklarda zamanın hükmü yoktur. Yıllarca görüşmezsiniz; fakat yeniden karşılaştığınızda sanki dün ayrılmışsınız gibi konuşmaya başlarsınız. Gönüller birbirinden kopmadıysa araya giren yıllar yalnızca takvim yapraklarıdır.

Eskişehir hakkında bugün zihnimde oluşan pek çok güzel tasvirin de öncüsü odur. Çünkü ben o şehri yalnızca gözlerimle görmedim. Onun anlattıklarıyla gördüm. Bir gün boyunca bizi gezdirirken anlattığı her şeyi zihnimde topladım; sonra bunları kelimelere dökmek istedim. Bu sebeple Eskişehir’e dair yazacağım her güzel cümlede biraz da onun sesi olacaktır. Çünkü dost, yalnızca hayatınıza insan olarak girmez. Bazen sizin dünyayı görme biçiminizi de değiştirir. Bir şehri onunla gezersiniz; fakat aslında onun hafızasında gezersiniz. Bir sokağa bakarsınız; onun anlattığı hikâyeyi hatırlarsınız. Bir meydana gidersiniz; o günkü sohbetiniz yeniden zihninizde canlanır. Böylece şehirler yalnızca şehir olmaktan çıkar. Hatıraya dönüşür. Hatıralar ise dostluğun zaman içindeki izleridir.

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var

    İran’dan Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

    ABD, Fransa'daki vatandaşlarını uyardı

    Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    Firmalar krediyle dönmeye çalışıyor

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu

    Gazze’de acı dinmiyor

    Trump’ın yolu yol değil

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler

    UEFA'dan FIFA'ya: 42 soruya cevap ver

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu - Beşiktaş, Trabzon'dan eli boş döndü

    Fransa'nın birçok şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler
    Genel

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira
    Genel

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor
    Genel

    Trump’ın yolu yol değil
    Genel

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez
    Genel

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok
    Genel

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu
    Genel

    Gazze’de acı dinmiyor
    Genel

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.