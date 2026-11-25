Çünkü hayat yalnızca bizim alıştığımız nimetlerden ibaret değildir.

Soğuk, insana zarar verebilir; fakat kutuplarda yaşayan canlı için bambaşka bir hayat şartıdır. Çölün sıcaklığı insanı tüketebilir; fakat devenin yaratılışı o şartlara uygun hâle getirilmiştir. Bizim görme biçimimiz başka canlıların dünyayı algılama biçimi gibi değildir. Bazı canlılar bizim hiç düşünmediğimiz duyularla çevrelerini algılarlar. Demek ki bu âlem yalnızca benim ihtiyaçlarıma göre kurulmuş bir âlem değildir. Benim eksiklik zannettiğim şey, başka bir mahlûkat için farklı bir düzenin parçası olabilir. Bu yüzden insanın “Niçin böyle yaratıldım, niçin bana şu verilmedi?” diye bir hak iddiasında bulunması doğru değildir.

Çünkü biz vücut mertebelerimizi satın almadık. Gözümüzü kendimiz yapmadık. Akıl bize kendi emeğimizle verilmedi. İman nimetini kendi kudretimizle var etmedik. Sağlığımızı kendi elimizle yaratmadık. Bütün bunlar bize verilen vücut ve nimet mertebeleridir. Tüm bunlara şükür gerekir. Verilmeyen şeyler ise sonsuz imkânlar içinde kalır. Mesela madenler “Niçin bitki olmadım?” diyemez. Bitkiler “Niçin hayvan olmadım?” diyemez. Hayvanlar “Niçin insan olmadım?” diye bir hak iddiasında bulunamaz. Her mevcut, kendisine verilen vücut mertebesinin şükrünü eda etmekle mükelleftir.

Ben de kendi nefsime bakıyorum: İki ayağımın da olmayabileceğini, gözlerimin olmayabileceğini, aklımın olmayabileceğini, insan olarak yaratılmamış olabileceğimi, hatta dünyaya hiç gelmemiş olabileceğimi düşünüyorum. Bunların hiçbirisini ben kendim temin etmedim. O hâlde bana düşen, verilmiş nimetleri görüp şükretmek, elimden alınan veya eksilen nimetler karşısında sabretmek ve Rabbime yönelmektir. Bu, acının olmadığı anlamına gelmez. Bilakis insan acıyacak, korkacak, ağlayacak, üzülecek.

Peygamber Efendimiz (asm) dahi evladının vefatı karşısında gözyaşı dökmüş ve kalbin hüzünlenebileceğini, fakat dilin Rabbini razı edecek sözlerden ayrılmaması gerektiğini göstermiştir. Demek ki tahkikî iman insanı taşlaştırmaz. Tahkikî iman, insanın kalbini söndürmez; bilakis o kalbin acısını Allah’a taşıyacağı bir yol açar. İnsan ağlar ama isyan etmez. İnsan üzülür ama Rabbinden ümidini kesmez. İnsan korkar ama korkusunu Allah’a arz eder. İnsan “Yâ Rabbi, dayanamıyorum” der; fakat yine “Sen Rahîm’sin, sen Şâfî’sin, sen Hafîz’sin, sen Bâkî’sin” demekten vazgeçmez. Ben de Eskişehir yolunda bunu yaşamaya çalıştım. Eski Remzi ile yeni Remzi arasında gidip geldim. Yıllarca spor yapmış, Uzak Doğu sporlarıyla uğraşmış, gerektiğinde bir insana çok ciddi zarar verebilecek bir güce sahip olmuş eski bir tarafım vardı. O tarafım zaman zaman ayağa kalktı. “Bunu yapanlara karşılık ver” dedi. Fakat sonra içimde başka bir Remzi konuştu: “Hayır. Allah var, ahiret var, adalet var. Sen başıboş değilsin. Sen insanlara zarar vermek için yaratılmadın. Sen Allah’ın kulusun. Sabredeceksin. Hakkını hukuk yoluyla arayacaksın. Zalim olana dönüşmeyeceksin.” İşte benim için imtihanın bir başka yüzü de buydu.