Oğlum Ahmet Selim’in bıçaklandığını söylemiş. Kızım gelip bize haber verdiğinde gerçekten vurulmuşa döndük.

Kalbim zaten bir süredir rahatsızdı; fakat o anda insan kendi kalbini, kendi bedenini, kendi canını düşünemiyor. Bir insanın evladının canıyla ölüm arasında olduğunu duyması nasıl bir şeydir, bunu ancak yaşayan bilir.

Hemen kardeşimle ve diğer oğlumla birlikte yola çıktık. Eskişehir’e doğru giderken arabada dilimden “Yâ Şâfî, Yâ Şâfî... Yâ Bâkî, Yâ Bâkî... Yâ Rahîm, Yâ Rahîm...” başka bir şey çıkmadı. Bazen insanın kelimeleri tükeniyor; geriye yalnızca esmâ-i İlâhiyeye sığınmak kalıyor. Kendi kendime “Yâ Rabbi, ne olur çocuğumu bana bağışla” diyordum. Fakat aynı anda kalbimin başka bir yerinden başka bir ses yükseliyordu: “Yâ Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sen nasıl takdir edersen öyle olsun. Eğer bana oğlumun naaşını vereceksen, bana onu taşıyacak sabrı ver. Eğer onu bana bağışlayacaksan, bana bunun şükrünü eda edecek bir ömür ver.” Çünkü insan o anda aczini bütün çıplaklığıyla anlıyor. İnsan kendisini güçlü zannediyor, sonra bir haber geliyor ve anlıyorsun ki insan gerçekten aciz. Ne malının, ne makamının, ne gücünün, ne de bedeninin gerçek sahibi sensin. Bir evladının hayatını bile kendi kudretinle muhafaza edemiyorsun. Ancak her şeye gücü yeten Allah’a yalvarabiliyorsun.

Eskişehir’e vardığımızda öğrendik ki oğlumu acile kaldırmışlar oradaki müdahaleden sonra yoğun bakım ünitesine almışlar. Dört yerinden bıçaklanmıştı. Çok kan kaybetmişti. Tabiri caizse ölümle hayat arasında gidip gelmişti. İki gün yoğun bakımda kaldı. Doktorlardan aldığımız her haber, bizim için bazen bir ümit, bazen bir korku, bazen de yeniden bir dua sebebiydi. Sonra elhamdülillah, şuurunun yerine geldiğini öğrendik. Yoğun bakımda onu görmemize izin verdiler. Oğlumu gördüğüm an, Allah’ın bana yeniden bir nimet verdiğini hissettim. Şimdi hâlâ değneklerle yürüyor. Ayağını tam olarak kullanamıyor. Bugün bize düşen, önce onun yaşadığına şükretmek, sonra şifasını istemektir. Şâfî olan Allah’tan şifa diliyoruz. Rahîm olan Allah’tan rahmet diliyoruz. Çünkü bu hadise bana kader ve sebepler arasındaki hakikati yeniden düşündürdü. Elbette oğlumu bıçaklayan (insan-ı canavar) bunu kendi iradesiyle yaptı ve yaptığı fiilden sorumludur.

Zalim, zulmünün sorumluluğundan kurtulamaz. Fakat biz mü’min olarak sebepleri Allah’ın yerine koyamayız. “Bıçakladı ve öldürdü” derken fiilin insana nispet edilmesi başka, “hayatı ve ölümü yaratan odur” demek başkadır. Bıçak bir sebeptir; hayatın hakikî sahibi Allah’tır. Doktor bir sebeptir; şifayı yaratan Allah’tır. İnsan sebeplere bakar, fakat mü’min sebeplerin arkasındaki kudreti okumaya çalışır. Kader, bizim için görünmeyen bütün neticeleri bilen ve takdir eden İlâhî ilimdir. Biz ise yalnızca kendi dar penceremizden hadiseye bakıyoruz. Dolayısıyla başımıza gelen her musibetin bütün hikmetini kavradığımızı iddia edemeyiz. Belki bir kısmını anlayabiliriz, belki hiçbirini anlayamayabiliriz. Ben de bu musibetin hikmetini bütün yönleriyle bildiğimi söylemiyorum. Söyleyemem. Çünkü ben kulum. Benim bilgim sınırlı. Bütün bunların arasında hakikati tam olarak kuşatmam mümkün değil. Fakat iman bana şunu söylüyor: Allah zulmetmez. Şer ve çirkinlik, kulun kesbi ve nisbeti cihetinden ortaya çıkabilir; fakat Allah’ın yaratması açısından hadiselerin bütününü kuşatan hikmet ve adalet vardır. İşte burada Esmâ-i Hüsnâ’yı okumaya çalışıyorum.