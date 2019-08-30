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30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Muzafferiyet şükür ister

Risale-i Nur'dan
30 Ağustos 2019, Cuma
Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse, gider.

[Ankara’da Meclis-i Mebusan’a Dağıtılan Beyannâmeden]

“Ey mebuslar! Muhakkak siz büyük bir günde diriltileceksiniz!”

Ey Mücahidîn-i İslâm ve Ey Ehl-i Hallü ve’l-Akd!

Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatini dinlemenizi rica ediyorum.

1. Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye bir şükür ister ki, devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse, gider. Madem ki Kur’ân’ı Allah’ın tevfîkiyle düşmanın hücumundan kurtardınız; Kur’ân’ın en sarih ve en kat’î emri olan salât gibi feraizi imtisal etmeniz lâzımdır, tâ onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin.

2. Âlem-i İslâmı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız; lâkin, o teveccüh ve muhabbetin idamesi, şeair-i İslâmiyeyi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslâmiyet hasebiyle sizi severler.

3. Bu âlemde, evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz; Kur’ân’ın evâmir-i kat’îsine imtisal etmekle öteki âlemde de o nurânî güruha refik olmaya çalışmak, âlîhimmetlilerin şe’nidir: Yoksa, burada kumandan iken, orada bir neferden istimdad-ı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünya-i deniye, şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki, aklı başındaki insanları işba etsin, tatmin etsin ve maksud-u bizzat olsun.

4. Bu millet-i İslâmın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fâsık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Şarkta, umum memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş: “Acaba namaz kılıyorlar mı?” derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir.

Bir zaman, Beytüşşebap aşâirinde isyan vardı. 

Ben gittim, sordum:

“Sebep nedir?”

Dediler ki:

“Kaymakamımız namaz kılmıyordu; öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz?” Halbuki, bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler.

5. Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garbda gelmesi Kader-i Ezelînin bir remzidir ki Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değildir. Madem Şarkı intibaha getirdiniz; fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa, sa’yiniz ya hebâen mensûrâ gider veya sathî kalır.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, s. 152

LÛ­GAT­ÇE:

ağlep: Çoğunlukla, ekseriyetle.

aşâir: Aşiretler, kabileler, oymaklar.

dünya-i deniye: Âdi, alçak dünya.

ehl-i hallü ve’l-akd: Sorunları çözen yetkililer.

enbiya: Peygamberler.

evâmir-i kat’î: Kesin emirler.

feraiz: Farzlar; Allah’ın emirleri.

fıtrat: Yaratılış, tabiat, mizaç, huy.

Garb: Batı.

hebâen mensûrâ: Boşuna olarak, boşuna harcanarak, faydasız yere.

idame: Devam ettirme, sürdürme.

iltizam: Lüzumlu görerek gereğini yapma, taraftar olma.

imtisal etmek: Uymak.

intibah: Uyanış.

işba: Doyurma.

mebus: Milletvekili; yeniden diriltilmiş.

mesrur: Sevinçli, memnun.

muvafık: Uygun, münasip.

muzafferiyet: Zafer kazanma, galip gelme.

mücahidîn-i İslâm: İslâm mücahidleri, İslâm için gayret ve çaba sarf edenler.

remiz: Bir şeye işaret eden şekil, alâmet, sembol.

salât: Namaz.

sa’y: İş, çalışma, çabalama.

Şark: Doğu, doğu bölgeleri.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait işaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

şüheda: Şehitler.

tevali: Arkası kesilmeksizin sürme, sürüp gitme.

tevfîk: Allah’ın yardımı, başarılı kılması.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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