İncirlik Üssü'nde çalan siren ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'nde "sirenlerin çaldığı" paylaşımlarına ilişkin, "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." bilgisini paylaştı.

