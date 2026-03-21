İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Esenler'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük İstanbul Otogarı'na gelerek yolcuları indiren 34 PKP 757 plakalı otobüsün şoförü, daha sonra Tekstilkent mevkisine geldiği sırada aracın alev aldığını fark etti. Otobüsü emniyet şeridine alan şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. AA

