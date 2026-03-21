"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik

21 Mart 2026, Cumartesi 05:14
İran lideri Hamaney, Ramazan Bayramı münasebetiyle ülkesine birlik ve beraberlik çağrısı yaptığı yayımladığı mesajında komşularıyla olan ilişkilerine değinerek, Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını ülkesinin gerçekleştirilmediğini savundu.

İran lideri Mücteba Hamaney, Ramazan ve Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, toplumsal birlik ve bütünlüğe dikkati çekip ülkesindeki yeni yılı "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Direniş Ekonomisi Yılı" olarak ilan eden Hamaney, "Halkın geçiminin sağlanması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi, düşmanın başlattığı ekonomik savaşa karşı yalnızca bir savunma değil, aynı zamanda önemli bir ilerleme olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Hamaney, toplumun tüm kesimlerini çeşitli vasıtalarda dinlediğini ve dile getirilen sorunların çözümü için bir program oluşturulacağını söyledi.

Ülke basınını, "düşmanın" psikolojik saldırılarına hizmet edecek faaliyetler konusunda dikkatli olmaya davet eden Hamaney, ülkesinin hassas ve zayıf noktalarının öne çıkarılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Hamaney, İran'ın İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma süreci ile ilk savaşını verdiğini ve daha sonra ülkedeki son protestolar ile ikinci savaşa girdiğini ve halihazırda üçüncü bir savaşın içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman savaşın başında liderleri ve komutanları öldürerek halkın korku ile sokaklardan çekileceğini ve kendilerinin de İran'a hakim olacağını düşündü ancak sizler sağlam bir mevzi oluşturarak onlara sağlam bir darbe indirdiniz."

İran'ın komşu ülkelerle olan ilişkilerine de değinen Hamaney, Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarının ülkesi tarafından gerçekleştirilmediğini savundu.

Hamaney, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin ise, "Ülkemizin doğusunda bulunan komşularımızı kendimize yakın görüyoruz. Afganistan ve Pakistan'ın iyi ilişkiler kurmalarını rica ediyorum. Ben üzerime düşen görevi ifa etmeye hazırım." ifadelerine yer verdi.

AA

    Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu

    ABD-İsrail çetesinin Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor

    Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik

    İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz

    İncirlik Üssü'nde çalan siren ile ilgili açıklama

    ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyecek

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Gazze’ye giren insani yardımı yüzde 80 düşürdü

    3 yıl sonra İsrail bombardımanı olmadan Ramazan Bayramı'nı kutluyorlar

    İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü ABD-İsrail saldırısında öldü

    Antalya'da konteynerde yangın: Anne ve 5 çocuk öldü

    Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    Türkiye'de Ramazan Bayramı coşkusu

    Katar: LNG ihracat kapasitemiz yüzde 17 düştü - Çin, Güney Kore, İtalya ve Belçika etkilenecek

    Pezeşkiyan: Bu krize karşı durulmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır

    Mescid-i Aksa'da buruk Bayram: İsrail kısıtlamaları sebebiyle Bayram namazı da kılınamayacak!

    Balıkesir-Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

