Erakçi savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı

21 Mart 2026, Cumartesi 16:11
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandıracak herhangi bir çözümün gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceleri ve savaş sırasında verilen zararın tazmin edilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Erakçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD-İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik." dedi.

Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Erakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasayı onaylamaya hazırlanıyor

Yarı resmi ISNA Haber Ajansına konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Boğazlardan geçiş ücreti alınmasının "dünyadaki birçok önemli denizcilik güzergahında yaygın bir uygulama" olduğunu söyleyen Rahmetzade, şunları kaydetti:

"Bu, ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu bağlamda Meclis, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırdır."

İran: ABD-İsrail, Basra Körfezi'nde sivil gemileri vuruyor, saldırılar sürerse misilleme tedbirleri alacağız

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemilere saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan ve Siyonist düşmanlar, ardı ardına aldıkları yenilgiler ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırısına karşı koyamamaları nedeniyle Basra Körfezi'nde özel gemileri ve yolcu taşımacılığını hedef alıyor. Bu alçakça saldırının tekrarlanması halinde sert misilleme tedbirleri alınacağı konusunda uyarıyoruz."

AA

    Erakçi savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı

    "Saldırıların yoğunluğu önemli ölçüde artacak"

    Fransa, Rus "gölge filosuna" ait olduğu şüphesiyle bir gemiyi durdurdu

    Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı

    Pezeşkiyan: İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok

    Umre ziyaretlerinde 'kayıt dışı' organizasyonlara dikkat!

    Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu

    ABD-İsrail çetesinin Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor

    Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik

    İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz

    İncirlik Üssü'nde çalan siren ile ilgili açıklama

    ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyecek

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Gazze’ye giren insani yardımı yüzde 80 düşürdü

    3 yıl sonra İsrail bombardımanı olmadan Ramazan Bayramı'nı kutluyorlar

    İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü ABD-İsrail saldırısında öldü

    Antalya'da konteynerde yangın: Anne ve 5 çocuk öldü

    Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

