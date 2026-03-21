Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu

İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs semalarında art arda patlamalar duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ve güneydeki Aşdod kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Rehovot kentinde bazı caddelere ve bir evin çatısına şarapnellerin düştüğü bildirildi. Şarapnel parçalarının isabet ettiği evin çatısında yangın çıktığı görüldü.​​​​​​​

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, İran misillemesinde Rehovot kentinde 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İran'dan peş peşe misillemeler

İran'dan yapılan misillemenin hemen ardından İsrail'in orta kesiminde füze saldırılarının yeniden başladığına işaret eden ön uyarılar geldi.

Cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından İsrail orta kesimindeki başkent Tel Aviv ve çevre kentlerin yanı sıra Kudüs'te art arda iki kez sirenler çaldı.

AA muhabirleri, Tel Aviv ve Kudüs'te gökyüzünde art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Kızıl Davut Yıldızı ise son misillemeye ilişkin henüz ölü ve yaralı ihbarı alınmadığını bildirdi.

İsrail'in güneyindeki Dimona'da sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, henüz bir isabet ya da yaralanma bilgisinin bulunmadığı, gerekli hallerde gelişmelere ilişkin güncelleme yapılacağı aktarıldı.

İran'ın misillemesinde Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçaları düştü

İran'dan fırlatılan füzelerin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez ve güney bölgesi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı. Kudüs'te telefonlara ön uyarı bildirimleri gelmeden sirenlerin çalması dikkati çekti.

İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın bu dalgada İsrail'e çok başlıklı füze ateşlediğini kaydetti.

Tel Aviv yakınlarındaki Elad'da bir binanın bahçesine, Kiryat Ono'da bir parka ve Masovim'de 4 numaralı otoyola füze parçalarının isabet ettiği belirtilen haberde, söz konusu bölgelerde hasar oluştuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Savyon bölgesinde de füze parçası düşme raporu alındığı ve arama yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin ülkenin orta kesiminde füze parçalarının düştüğü bölgelere doğru yola çıktığını bildirdi.

Hayfa petrol rafinerisindeki onarım "birkaç gün" sürecek

Hayfa kentindeki Bazan Petrol Rafinerisinden yapılan açıklamada, İran'ın füze saldırısının ardından gece yürütülen çalışmalarda yeni hasar tespit edildiği bildirildi.

Rafineriden Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada, hasarın, "rafinerinin faaliyetleri için hayati önem taşıyan ve rafineri sahasının dışında bulunan, üçüncü bir tarafa ait dış altyapıya” verildiği kaydedildi.

Üretimin büyük ölçüde devam ettiği ancak hasardan etkilenen bölümlerde de faaliyetlerin çok kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Eli Cohen dün İran misillemesinde hedef alınan tesisin "altyapısında ciddi bir hasar" meydana gelmediğini savunmuştu.

Bu hafta başlarında Güney Pars doğal gaz tesisinin hedef alınmasının ardından İran, İsrail ve Körfez'deki enerji altyapısına misillemelerini artırdı.

İran’ın dünkü füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden dumanlar yükselmiş ve bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri gelmişti.

İran'ın dünkü misillemesinde İsrail'in Hayfa kentindeki konteyner terminalinin isabet aldığı duyuruldu

İsrail İtfaiyesinden yapılan açıklamada, İran füzelerinden düşen parçaların terminalde yangına neden olduğu ve yangından en az 15 konteyner ile bazı inşaat ekipmanlarının etkilendiği bildirildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle çıkan yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ana kadar olayda bir yaralanma bildirilmediği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında ekiplerin konteynerleri taşıdığı, kontrol altına alınan yangının bu gece geç saatlerde tamamen söndürülmesinin beklendiği ifade edildi.

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in önleyici füze parçası işgal altındaki Doğu Kudüs’e düştü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin uzun süre çaldığını, ardından güçlü patlama sesleri ve Eski Şehir çevresinde sarsıntının duyulduğunu bildirdi.

Füze parçaları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğunlukta yaşadığı bir noktaya düştü.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, bomba imha ve patlayıcı ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını belirtti. Düşen parçanın İran ya da İsrail füzesine ait olup olmadığına ilişkin henüz detay verilmedi.

Füze parçasının düştüğü nokta açık kaynaklara göre, Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarına yaklaşık 200 metre mesafede bulunuyor.

İsrail merkezli Kanal12'nin haberine göre, önleyici mühimmatın kalıntıları Kudüs'te bulundu.

Öte yandan Filistin Kızılay'ı yaptığı açıklamada, patlama ve şarapnel etkisiyle yaralananlara müdahale ettiğini ve bir kişinin hastaneye kaldırıldığını paylaştı.

İsrail basınındaki diğer haberlere göre, gece yarısından itibaren İran'dan İsrail'e 9 salvo füze saldırısı düzenlendi.

Rehovot bölgesine çok başlıklı füzeden parça isabet etmesi sonucu yangın çıktığı, maddi hasar oluştuğu ve 2 kişinin yaralandığı da aktarılmıştı.

İsrail'de, Demir Kubbe hakkında İran'a bilgi sızdıran yedek asker gözaltına alındı

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet’ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunda hava savunma sistemlerinden sorumlu birimde görev yapan bir yedek askerin İran adına casusluk yapmaktan tutuklandığı duyuruldu.

Hakkında açılan gizli soruşturma sonrası gözaltına alınan 26 yaşındaki Roz Cohen isimli askerin İran istihbaratıyla aylardır temas halinde olduğu ve Demir Kubbe sistemleri hakkındaki gizli bilgileri sızdırdığı belirtildi.

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ve Şin-Bet’in ortak operasyonu sonrası gözaltına alınan asker ve istihbarat sızıntısına ilişkin detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İsrail-ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran'dan yapılan misillemelerin önlenmesinde Demir Kubbe önemli bir rol oynuyor.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmandan oluşuyor.

İran'ın füze saldırılarının gelecek günlerde İsrail'e odaklanacağı iddiası

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın son iki günde İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının nedeni hava koşulları oldu.

İsrailli güvenlik kaynağı, İran'ın 19 Mart öğleden sonra İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının İran semalarındaki yoğun bulutlu havadan kaynaklandığını ileri sürerek hava şartlarının ABD-İsrail gözetleme dronlarının görüş açısını kısıtladığını ve bunun da İran'a daha güvenli şekilde füze ateşleme kabiliyeti sağladığını iddia etti.

İsrail ordusundan bir yetkili de bu bilgiyi doğrulayarak, İsrail'e saldırı düzenlemek için hazırlanan füze rampalarını eş zamanlı olarak imha etmek için mümkün olduğunca çok hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Öte yandan KAN'ın haberinde, İsrail'e beklenildiği kadar geniş çaplı bir füze saldırı dalgası düzenlemeyen İran'ın, 19 ve 20 Mart tarihlerinde yaklaşık 20'şer füze fırlattığı kaydedildi.

Haberde, hava koşullarından bağımsız olarak Tel Aviv yönetiminin, İran'ın gelecek günlerde İsrail'i ateş altına almaya odaklanacağı ileri sürülerek, bugüne kadar İran'ın dron ve füzelerinin yaklaşık üçte birinin İsrail'e, geri kalanın ise Körfez ülkelerine ateşlendiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.