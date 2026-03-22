ABD-İsrail çetesi İran'da biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuğu daha katletti

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in dün Tahran'ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere 7 çocuğun katledildiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan bir binanın tamamen tahrip olduğu görüldü.

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'da kuvvetli patlamalar meydana geldi.

Kentin güneyinde 4 kuvvetli patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki saldırısında 3 kişilik aile katledildi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin şehit edildiği belirtildi.

İran: ABD-İsrail'in saldırılarında İlam eyaletinde 60 kişi öldü

İran, İlam eyaletinde ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İlam Valisi Ahmed Keremi eyalete yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İlam’da 93 noktanın hedef alındığını belirten Keremi, bunlardan 61’inin hasar gördüğünü söyledi.

Keremi, “Bu saldırılarda, aralarında altı aylık bir bebek, seçkin bir bilim insanı, polis ve sınır muhafızlarının da bulunduğu 60 hemşehrimiz şehit oldu.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, İran'da iki bilim adamına suikast düzenlediği iddia edildi

İsrail ordusunun, İran'da gizli bir proje için çalıştığı öne sürülen Muhammed Ali Hudabehş ve Muhammed Rıza isimli iki bilim adamını suikast düzenleyerek öldürdüğü öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bilim adamlarının "İran'ın gizli elektromanyetik projesi"nin liderleri olduğu iddia edildi.

Hudabehş ve Rıza'nın gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığı belirtilen haberde, İsrail'in iki bilim adamının öldüğü tahminine yer verildi.

Haberde, İran'ın hazirandaki 12 günlük savaşta İsrail tarafından hedef alınan gizli bir projeyi yeniden faaliyete geçirmeye çalıştığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu elektromanyetik projenin İsrail'in elektrik şebekesini felç etmeyi amaçladığı savunulan haberde, hedef alınan bilim adamlarının İsrail tarafından birkaç gündür izlendiği belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu: Bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı ABD tarafından "sığınak delici" bombalarla yapıldı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'ni "sığınak delici" bombalarla vurduğu iddiasına yer verildi.

İsrail'in geçen yıl 12 gün boyunca İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılan ABD, 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik

İsrail ordusu, bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı.

Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.

İsrail ordusu: Tahran'a dün gece yapılan hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini vurduk

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde balistik füze bileşenlerinin üretiminin yapıldığı onlarca tesisin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun vurduğu hedefler arasında balistik füze bileşenleri üretiminin yapıldığı, İran Devrim Muhafıları Ordusu'na ait stratejik bir tesisin yanı sıra İran Savunma Bakanlığı'na ait füze yakıtı üretim tesisi, füze bileşenlerinin üretildiği bir fabrika ve depo yer aldı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran çevresinde bazı hava savunma sistemlerini imha ettiği öne sürüldü.

CENTCOM: Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.

İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek, "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.

Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'da hafta sonu 200 noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan ve İran'da geniş çaplı saldırılarını hafta sonu da sürdürerek 200'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da Tahran yönetimine ait, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, İran'da onlarca silah balistik füze deposunun yanı sıra Tahran yönetiminin ateş gücünü zayıflatma amacıyla füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri tesislerin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin diğer bölgelerine iki dalga saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait komuta merkezilerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarına da değinilerek İsrail ordusunun, çok sayıda silah deposu tespit ettiği ve çatışmalarda en az 10 Hizbullah mensubunun öldüğü iddia edildi.

İranlı askeri yetkili: Hark Adası’na saldırı olursa “Kızıldeniz’de güvensizlik seçenek haline” gelir

İranlı bir askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz’de güvensizliğin bir seçenek haline geleceğini” söyledi.

İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırarak küresel petrol fiyatlarını düşürme eğilimine girmesi ile İran’a ait Hark Adası’na saldırmak istemesinin bir çelişki meydana getirdiğini ifade eden yetkili, “ABD adaya saldırırsa İran bölgedeki tüm petrol tesislerine zarar verir ve bu durum konuyu ABD için daha karmaşık hale sokar ki onlara İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir zarar verir.” uyarısında bulundu.

İran’ın petrol ihracındaki atardamarı: Hark Adası

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor.

Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.

İsrail'in ABD ile hedef aldığı İran'a yönelik saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği iddia edildi

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan siyasi bir kaynak, "İran ile savaş birkaç hafta daha devam edecek. En az iki haftalık ek uzatma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan gazeteye konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Lübnan'a saldırıların da kısa süre içinde yoğunlaşacağını ancak şu an ağırlık merkezlerinin İran olduğunu belirtti.

Güvenlik yetkilileri, Hizbullah'ın saldırı kapasitesini tamamen bitiremeyeceklerini ancak amaçlarının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar "net geri püskürtme" olduğunu iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün yaptığı açıklamada, gelecek hafta ABD ile İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını duyurmuştu.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u da hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a saldırılarda yolun yarısına geldik" açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu.

İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.

Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kısıtlı kara saldırılarının devamına ilişkin planları onayladığını açıklayan Zamir, "Artık çevreleme yok. İnisiyatif var. Önleyici eylem var." ifadeleriyle saldırılarını şiddetlendireceklerine işaret etti.

Diego Garcia'ya füzeleri İran'ın attığı iddiası

Genelkurmay Başkanı Zamir, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın iki orta menzilli balistik füze ile hedef alınmasına da değindi.

İran'ın, Diego Garcia adasında bulunan İngiltere ve ABD'ye ait ortak üsse 4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia eden Zamir, atılan füzelerin menzilinin Avrupa başkentlerine kadar uzandığını ileri sürdü.

Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.

ABD-İsrail'in İran saldırılarına ilişkin 15 Mart'ta Amerikan CNN televizyonuna konuşan Zamir, Hamursuz Bayramı'na kadar saldırı planlarının hazır olduğunu, ayrıca bayram sonrası üç haftayı içeren daha kapsamlı planlarının da mevcut olduğunu söylemişti.