Umre ziyaretlerinde 'kayıt dışı' organizasyonlara dikkat!

21 Mart 2026, Cumartesi 12:07
Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, seyahat acentesi olmayan ve yetkisiz kişilerin turist vizesiyle vatandaşları Umreye götürdüğünü belirterek, bunun mağduriyetlere yol açtığını bildirdi.

Yetkisiz ve belgesiz kişi ya da firmalar tarafından düzenlenen turlar, vatandaşlar açısından sağlık ve güvenlik gibi sorunlara yol açabiliyor, bazı durumlarda ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor.

Türkiye'den kutsal topraklara yapılan umre ziyaretlerinde son yıllarda belirgin artış dikkati çekerken özellikle gençler kutsal topraklara yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar, yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla organize edilen turlarla ibadet ve yolculuklarını güvenli ve sorunsuz tamamlayabiliyor.

"Umreye ilgi son 20 yılda arttı"

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi de olan Şahin, Türkiye'den umreye yönelik ilginin son 20 yılda arttığını söyledi.

Gençlerin Mukaddes Topraklara büyük merak duyduğunu, umre talebindeki bu artışta ekonomik şartlardaki iyileşmenin de etkili olduğunu dile getiren Şahin, vatandaşların umre ziyaretlerinde yetkili tur organizasyonlarıyla ilgili sorun yaşamadığını, sürecin hem Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hem de yetkili seyahat acenteleri tarafından profesyonelce yürütüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan makamlarınca birkaç yıl önce başlayan uygulamayla elektronik vizesini alan bazı kişilerin umreye gittiğini anlatan Şahin, yetkisiz ve seyahat acentesi olmayan bazı kişilerin bu vizeyi kullanarak vatandaşları umreye götürdüğünü ve bunun mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi.

"DİB ile anlaşma yapan seyahat acenteleri güvenilir"

Diyaeddin Şahin, vatandaşların sorun yaşadığı kesimin daha çok yetkisiz ve belgesiz kişilerden kaynaklandığına dikkati çekerek, bunların DİB'le sözleşme imzalamayıp teminat vermeyen ve devletin güvencesi altında bulunmayan kişiler olduğunu vurguladı.

Bu tür organizasyonlar nedeniyle vatandaşların sorun yaşadığının altını çizen Şahin, "Bu vatandaşlar, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Suudi Arabistan'da sağlık güvenceleri ve sigortaları bulunmuyor. Bazı durumlarda vefat edenler oluyor ve cenazelerine sahip çıkılmıyor. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan organizasyonlar belki biraz daha ucuz olduğu için tercih ediliyor ancak ciddi mağduriyetler yaşayanlar oluyor." diye konuştu.

Şahin, DİB'le anlaşma yapan seyahat acentelerinin güvenilir olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımız bu acentelerle gidebilir. Ayrıca bunlarla alt acente sözleşmesi imzalayan ve bunu DİB'e bildiren alt acenteler de kayıtlı yetkili acentelerimiz aracılığıyla umreye sorunsuz gidebilir." dedi.

Bu acentelerin dışındakilerle umreye gidenlerin bazı sorunlarla karşılaşabileceğine dikkati çeken Şahin, vatandaşları turist vizesiyle umreye götüren ve bu konuda mağdur olanlar bulunduğunu söyledi.

Şahin, Türkiye'den umreye gidişlerin özellikle kışın yoğunlaştığını dile getirerek, bu durumun mevsim şartlarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

"Standartlara uymayan acentelerle ilgili kararları ivedilikle alıyoruz"

Şahin, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun hac ve umreyle ilgili her türlü kararı verme yetkisi bulunduğu ve seyahat acenteleri üzerinde ciddi etkiye sahip olduğunu kaydetti.

Standartlara uymayan seyahat acenteleriyle ilgili kararları ivedilikle aldıklarına dikkati çeken Şahin, önceliklerinin vatandaşların huzuru ve güvenliği olduğunu vurguladı.

Şahin, umrede hizmet standartlarının belirlenmesi konusunda yılda en az iki kez üye acentelerle birkaç gün süren geniş kapsamlı istişare toplantıları yaptıklarını, toplantılarda acentelerin fikir ve önerilerini paylaştıklarını, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Şahin, toplantılarda alınan notları DİB'le paylaştıklarını, ihtiyaç duyulan değişiklik ile iyileştirmeler üzerinde çalıştıklarını, standartlarda değişiklik yapılması halinde konuyu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunda karara bağladıklarını anlattı.

Standartların yükselmesi konusunda devletin ciddi talep içinde olduğunun altını çizen Şahin, acentelerin hizmet kalitesinin sürekli arttığını söyledi.

"Yoğun dönemde bile lojistik faaliyetlerde sorun yaşamıyoruz"

Şahin, yetkisiz kişi ve kuruluşların standart, kalite, sağlık ve güvenlik anlayışının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu işi yapan seyahat acentelerimiz operasyon konusunda profesyonelleşti. Yoğun dönemde bile lojistik faaliyetlerde sorun yaşamıyoruz. Kayıtlı olmayan, devletimizin, DİB'in ve Suudi Arabistan'da HURSAD'ın bilgisi ve kontrolü dışında yapılan organizasyonlarda yaşanan mağduriyetlere hızlı müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla mutlaka devletimizin bilgisi dahilinde umreye gitmek ve orada devletimizin garantisinden faydalanmak gerekiyor. Vatandaşlarımız buna dikkat etsin."

AA

    Erakçi savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı

    "Saldırıların yoğunluğu önemli ölçüde artacak"

    Fransa, Rus "gölge filosuna" ait olduğu şüphesiyle bir gemiyi durdurdu

    Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı binası İHA ile hedef alındı

    Pezeşkiyan: İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok

    Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu

    ABD-İsrail çetesinin Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor

    Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik

    İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz

    İncirlik Üssü'nde çalan siren ile ilgili açıklama

    ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyecek

    Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

    ABD-İsrail'in İran'a saldırıları Gazze’ye giren insani yardımı yüzde 80 düşürdü

    3 yıl sonra İsrail bombardımanı olmadan Ramazan Bayramı'nı kutluyorlar

    İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü ABD-İsrail saldırısında öldü

    Antalya'da konteynerde yangın: Anne ve 5 çocuk öldü

    Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tokyo'da Bayram coşkusu: Yoğun katılım sebebiyle Bayram namazı üst üste 5 kez kılındı
    Genel

    Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlama oldu
    Genel

    Mücteba Hamaney: Türkiye ve Umman'a yapılan füze saldırılarını biz gerçekleştirmedik
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıya saldırısını güçlü şekilde kınıyoruz
    Genel

    İstanbul'da seyir halindeyken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
    Genel

    ABD-İsrail çetesinin Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor
    Genel

    Umre ziyaretlerinde 'kayıt dışı' organizasyonlara dikkat!
    Genel

    Fransa, Rus "gölge filosuna" ait olduğu şüphesiyle bir gemiyi durdurdu
    Genel

    Erakçi savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı
    Genel

    Pezeşkiyan: İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok

